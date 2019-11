Oldenburg Nichts ging am Samstagmorgen auf der Eisenbahnstrecke zwischen Bremen und Oldenburg. Dort war die Eisenbahnbrücke über die Hunte gestört, wie die Bahn via Twitter mitteilte. Es sei kein Zugverkehr möglich, die Züge warteten in den Bahnhöfen.

Etwas mehr als eine Stunde nach der ersten Meldung wurde mitgeteilt, das die Störung behoben sei und der Zugverkehr nun wieder aufgenommen werde.