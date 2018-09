Oldenburg Angesichts massiver Proteste aus Reihen der Mieter hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) am Montag entschieden, alle Gebäude in den drei englischen Oldenburger Siedlungen Alexandersfeld, Brokhausen und Ohmstede mit mehr als 300 Wohnungen auf Giftstoffe zu untersuchen. Das wurde am Abend bei einer Mieterversammlung in Oldenburg bekannt.

Im April waren bei Stichproben in Alexandersfeld zum Teil hohe Belastungen durch das Holzschutzmittel Lindan festgestellt worden. Die Bima hatte die Mieter zunächst nicht informiert. Bei der Versammlung in den Festsälen der Weser-Ems-Halle stellten sich Bima-Manager Wolfgang Blaurock und Sachverständige den empörten rund 200 Zuhörern.

Lindan steht unter anderem im Verdacht, krebserzeugend zu sein, und ruft etwa Übelkeit, Bluthochdruck und Atemstörungen hervor.