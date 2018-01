Oldenburg Die Entwicklung des Alten Stadthafens ist für Dirk Onnen eine Herzensangelegenheit. Der Investor möchte die Stadt an dieser Stelle weit voranbringen.

Die am Donnerstagabend im Bauausschuss vorgestellte Planung für die Bebauung des Stadthafens-Süd auf dem Gelände von ehemals Rhein-Umschlag steht laut Onnen für einen Paradigmenwechsel. Ursprünglich sollten dort im Herzen der Stadt Büros, beziehungsweise Lagerhallen für Boote gebaut werden, die im Sommer in der Hunte liegen. Der Gewinnerentwurf eines Architektenwettbewerbs aus dem Jahr 2008 sah im Wasser Steganlagen, eine Marina und mehrere recht flach gebaute Hallen vor. Schnee von gestern, heute soll an dieser Stelle unter dem Druck wachsender Wohnungsknappheit in der Stadt möglichst viel und kostengünstiger Wohnraum geschaffen werden. Und das bedeutet verdichtete Bebauung, weiß Onnen. Eine großzügigere Bauweise diene nur Privilegierten, die sich das leisten könnten.

Letztlich sei aber alles eine Sache des Geschmacks, gibt Onnen zu bedenken. Mit „HS-Architekten“, „neun grad architektur“ und „Angelis & Partner“ haben Dirk und dessen Tochter Lisa Onnen auch deshalb gleich drei Büros beauftragt, unabhängig vonein­ander Pläne für drei Baukomplexe zu erarbeiten. Während die Entwürfe der Oldenburger Architekten Anna Garleff (neun grad) und Alexis Angelis mit viel Glas leicht und luftig erscheinen, wirken Hochhaus und der angrenzende Baukomplex mit großen Backsteinfassaden der Hamburger HS-Architekten, vertreten durch Robin Limmroth, recht gewaltig. Ein Eindruck, den auch der Gestaltungsbeirat gewonnen hatte. Kritik gab es in diesem Gremium am 40 Meter hohen Hochhaus am Einlauf des Küstenkanals in die Hunte gegenüber der Doktorsklappe. Der Sockel erschien dem Beirat im Zusammenspiel mit der Höhe des Hauses zu wuchtig und mächtig.

Im ersten Entwurf aus dem Jahr 2008 waren die U-förmigen Bauten übrigens nach Süden, also zur Sonnenseite, geöffnet. Wegen des Lärmschutzes für die zukünftigen Bewohner musste umgeplant werden. Die zur Rheinstraße Richtung Gewerbegebiet gelegene geschlossene Front dient nun als Lärmriegel, wohnen wird in den Richtung Süden ausgerichteten Räumen niemand. Stadtbaurätin Gabriele Nießen sieht am Stadthafen-Süd unter neuen Rahmenbedingungen eine gute Weiterentwicklung. „Wir wollen als Stadt ans Wasser rücken. Das ist auch im Stadtentwicklungsprogramm 2025 so festgeschrieben worden“, sagt sie. Nießen gibt zu, sich die an das neue Wohngebiet angrenzenden Gewerbebetriebe durchaus an anderer Stelle in der Stadt vorstellen zu können. Das freiwerdende Gelände könnte dann ebenfalls neu bebaut werden. Der Lärmriegel lässt sich mit eingebauten Toren nach Süden öffnen, gibt Lisa Onnen einen kleinen Einblick in weitere, in der Zukunft liegende, Möglichkeiten.

Das Investitionsvolumen beträgt 160 Millionen Euro. Die Fassade des zwölfgeschossigen, knapp 40 Meter hohen Hauses am Einlauf des Küstenkanals in die Hunte soll einen hohen Glasanteil bekommen. Hinter dem Hochhaus entsteht Richtung stadtauswärts (also Klapprollbrücke) ein sechsgeschossiges reines Wohngebäude, erklärt Lisa Onnen das Konzept der Planung weiter. Dahinter wiederum werden drei U-förmige, jeweils fünfgeschossige Gebäudekomplexe mit einer durchmischten Nutzung von Wohnen und Gewerbe gebaut. Das Interesse an den 350 Wohnungen, die gebaut werden sollen, ist riesig, berichtet Lisa Onnen. Sie werden in etwa 4000 Euro pro Quadratmeter kosten.

Zur Planung gehören öffentliche Freiflächen, eine Promenade, ein Künstlerquartier sowie zwei gastronomische Betriebe mit Außenterrassen. Alexis Angelis möchte in seinen Plänen Wohnen und Arbeiten zum Thema machen, „neun grad“ bereitet ein Wohnprojekt für ältere Menschen vor.