Oldenburg Oldenburger Veranstalter atmen auf: Die Stadt erleichtert die Berechnung der Vergnügungssteuer. Statt wie bisher die Höhe der Steuer an der Zahl der Besucher zu bemessen, wird künftig die Fläche des Lokals herangezogen. Damit entfällt die von allen Seiten als altmodisch und aufwendig kritisierte Ausgabe von abgestempelten Eintrittskarten.

Der Finanzausschuss billigte in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich die von der Verwaltung vorgeschlagene Reform. Allerdings könnte der Rat in seiner Sitzung am Montag, 25. November (18 Uhr, PFL) doch noch mal in die Diskussion einsteigen.

Denn die Grünen haben beantragt, nicht wie von der Verwaltung empfohlen 2,50 Euro pro Quadratmeter anzusetzen. Die Veranstalter sollen nach dem Vorschlag nur mit 2 Euro pro Quadratmeter Fläche zur Vergnügungssteuer herangezogen werden. 2,50 Euro seien zu viel, so die Begründung. Städte wie Osnabrück verlangten sogar nur 1,50 Euro Vergnügungssteuer pro Quadratmeter. Sollten sich die Grünen durchsetzen, würden die Einnahmen der Stadt um rund 30 000 Euro sinken.

Das Thema Vergnügungssteuer war innerhalb der Veranstalter kontrovers diskutiert worden. Für Bernd Feeken, den Betreiber der Umbau-Bar, steigt die Steuerlast durch die Neuberechnung deutlich. Er erwartet, dass die Preise steigen: Statt vier oder fünf müssten Besucher künftig wohl sechs oder sieben Euro berappen.

Sebastian Fröhlich hingegen, der Betriebsleiter des „Studio B“, rückt die Vorteile der Neuregelung in den Vordergrund. Das aktuelle Verfahren sei bei drei verschiedenen Ticketarten pro Abend „ein Wahnsinn an Bürokratie“, hatte Fröhlich im Vorfeld der Debatte gegenüber der NWZ betont.

Für ihn würden künftig weniger Steuern fällig: Bei 300 verkauften Karten à sechs Euro müsse er 180 Euro Steuern zahlen; die 400 qm im Studio B würden ihn dagegen nur 100 Euro Abgaben kosten.

Die Stadtverwaltung betont, der von ihr erarbeitete Vorschlag sei kostenneutral. Das heißt, die Vergnügungssteuer würde auch weiterhin rund 150 000 Euro jährlich in die Stadtkasse bringen.

Die Verwaltung bestätigt, dass die Neuberechnung der Vergnügungssteuer bei der Höhe der Zahlung unter den Veranstaltern Verlierer und Gewinner hat. Sie hat ausgerechnet: In 38 Fällen wird sich für die Unternehmen der Veranstaltung die jährliche Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen reduzieren. In 16 Fällen erhöht sich die Vergnügungssteuer.