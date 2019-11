Oldenburg Fieberhaft wühlt eine junge Frau in ihrer Handtasche. Sie ist auf der Suche nach Kleingeld für den Parkscheinautomaten, der am Theaterwall in Oldenburg steht. Hinter ihr wartet bereits eine andere Frau ungeduldig darauf, dass sie an die Reihe kommt.

So ein Szenario soll es immer weniger in Oldenburg geben. Denn die Stadt rüstet die Parkscheinautomaten weiter auf. Neben der bereits bekannten bargeldlosen Bezahlmethode mit der Girokarte oder Kreditkarte an 98 von 146 Automaten, gibt es an 28 auch die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen.

Girocard vorhalten

Erleichtert zückt die junge Frau ihre Girokarte, als sie das kleine graue Rechteck mit dem Wellensymbol entdeckt. „Ich finde das super, weil ich so gut wie nie Bargeld dabei habe“, sagt sie zufrieden. Der Betrag wird nun automatisch von ihrem Konto abgebucht. Zukünftig will sie – soweit vorhanden – diese Bezahlmethode öfter wählen. Nicht nur am Theaterwall finden sich diese modernen Automaten. Weitere stehen unter anderem am Stautor und am Pferdemarkt (siehe Grafik).

Ganz anders sieht Hille Schlizio die neue Möglichkeit. „Ich liebe mein Bargeld und zahle wenige Sachen mit Karte“, sagt die Oldenburgerin, als sie ihren Parkschein mit Münzen am Parkhaus am Waffenplatz bezahlt hat. „Daher finde ich das kontaktlose Bezahlen nicht gut.“

Die Oldenburgerin meint, dass man durch grundsätzliches bargeldloses Bezahlen eher den Überblick über die Finanzen verlieren könne, da man nicht direkt sehe, was man ausgegeben habe. Es fehle dann eher das Gefühl für das verbleibende Vermögen.

Mit dem Handy bezahlen

Auch eine mobile Applikation (App) über das Handy, um den Parkschein zu bezahlen, würde sie nicht nutzen. Diese Möglichkeit gibt es derzeit – noch nicht – in der Oldenburger Innenstadt.

Üblich dieses Prozedere wiederum inzwischen in Ländern wie Holland und Schweden. Dort bucht man seinen Parkschein über das Handy anhand des Kennzeichens. Der Betrag wird direkt vom hinterlegten Konto abgebucht.

Wann kommt die Park-App?



„Wenn ich müsste, würde ich das auch benutzten, aber wenn ich die Wahl habe, vermeide ich Zahlungen mit der EC-Karte“, sagt auch ein älterer Autofahrer am Waffenplatz. „Ich zahle lieber alles mit Bargeld. Das ist mir sonst zu gefährlich mit dem Datenschutz“, sieht er auch negative Seiten dieses Trends.

Begrüßen würden aber Margitta und Willi Becker diese Veränderung in Oldenburg. „Das würde das Bezahlen noch unkomplizierter machen“, sagt Margitta Becker. Generell findet das Ehepaar die moderne Entwicklung zu mehr Bezahlmöglichkeiten mit der Girokarte in Oldenburg gut. Einzig für ältere Menschen seien diese Möglichkeiten womöglich ungeeignet, vermutetet Willi Becker.

Keine PIN-Abfrage

Bei Beträgen unter 25 Euro, wie es bei Parkscheinen in der Regel der Fall ist, entfällt die Eingabe der Geheimzahl (PIN). Nach einer bestimmten Anzahl an kontaktlosen Zahlungen ist eine PIN-Eingabe allerdings erforderlich.

Einen Tastenblock für die Eingabe der geheimen Nummern sucht man jedoch vergeblich auf den Parkscheinautomaten. In diesen seltenen Fällen, sagt die Stadt, muss man dann doch auf das Kleingeld zurückgreifen, soweit man es zur Hand hat.