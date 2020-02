Oldenburg Fleisch essen – das möchten viele Menschen. Aber lieber ohne zu wissen, wo das Steak eigentlich her kommt. Doch genau dieses Themas hat sich nun Studentin Maya aus Oldenburg angenommen. Und nicht nur das: Sie begleitet ein Schaf auf seinem Weg vom Stall bis zum Schlachthof. Immer mit dabei: ein Kamerateam. Ihre Erlebnisse wurden für die NDR-Doku „Kannst Du ein Tier töten?“ (Freitag, 28. Februar, 21.15 Uhr) festgehalten.

Maya ist 23 Jahre alt. Früher hat sie die Graf-Anton-Günther-Schule besucht, dann führte sie ihr Weg nach Hamburg. Bundesfreiwilligendienst in der Kita, Ausbildung. Heute lebt sie in Göttingen und studiert Geografie. „Der Kontakt zur Doku kam über den Lebensgefährten meiner Mutter“, berichtet die 23-Jährige. Dieser ist Koch und züchtet Schafe. Aus der kleinen Herde wurde ein Schaf für Maya ausgesucht. Damit sie seinen Weg begleiten kann. „Das war erst einmal merkwürdig“, sagt Maya. „Ich habe das Tier vor mir gesehen und mit den anderen Schafen vor Augen gehabt.“ Schließlich begleitet Maya auch „ihr“ Schaf zum Schlachthof. Steht dort nur einen Meter neben dem Ort des Geschehens. „Die Eindrücke bin ich auch so schnell nicht wieder los geworden“, sagt sie. „Die Geräusche und Gerüche habe ich sehr direkt mitbekommen“, erzählt Maya. Sie zeigt sich erstaunt, wie schnell vor Ort alles passiert, von der Betäubung bis zur Schlachtung.

Hat sich durch dieses Erleben ihre Einstellung zum Fleischessen verändert? „Ich habe vorher auch schon nicht viel Fleisch gegessen, vielleicht ein oder zwei Mal in der Woche“. Durch das Erlebnis denke sie in der Tat aber noch bewusster über den eigenen Konsum nach. Der jungen Frau ist bewusst, dass eine solche Sendung nicht nur positive Kritiken hervorrufen kann.

Aber sie möchte die Chance ergreifen, um Andere anzuregen, sich mit dem eigenen Fleischkonsum auseinanderzusetzen und durch ihr Erleben den Blick dafür zu öffnen, was mit einem Tier passiert, bevor es auf dem Teller landet.