Oldenburg Licht ist (nicht nur) in der Innenstadt wichtig für das Sicherheitsgefühl. Viel Aufmerksamkeit liegt daher auf dem, was in der Fußgängerzone mit der Straßenbeleuchtung passiert. Hier verabschiedet sich die Stadt von alter Technik und setzt auf eine neue Variante.

„Tromblon“ heißen die alten, sogenannten Aufsatzleuchten, die schon seit Jahren und auch weiterhin Stück für Stück durch andere Leuchten ersetzt werden. Grund sei, dass sie nach den vielen Jahren einfach über ihren Zenit hinaus sind, so die Stadt. Und altersbedingt könnten keine Ersatzteile mehr für diese Leuchten beschafft werden, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Ohnehin werden die Leuchten, die auf Pfählen stehen, nicht als Ideallösung für die oft engen Gassen der Fußgängerzone angesehen. Sie stehen laut Stadt dem Lieferverkehr, der Außengastronomie, den Geschäftsleuten mit den Warenauslagen und anderem im Wege. „Die Leuchten werden häufig angefahren, mit Aufklebern verunstaltet, oder durch Vandalismus beschädigt“, heißt es in einer Vorlage für den Verkehrsausschuss.

Bereis seit 2005 werden daher Stück für Stück die alten Tromblon-Leuchten durch moderne Seilleuchten und auf den Plätzen durch neue Mastleuchten ersetzt. In zahlreichen Straßen wie Haarenstraße, Lange Straße oder teilweise Achternstraße ist dies schon geschehen. In anderen – wie Staustraße, Schüttingstraße oder Baumgartenstraße – sind bereits die entsprechenden Kabelverlegungen dafür abgeschlossen. Zum Teil ist die Installation der Leuchten noch in diesem Jahr oder für Anfang des neuen Jahres geplant.

Die CDU-Fraktion hatte in einem Antrag den schlechten Zustand der Beleuchtung in der Innenstadt moniert und die Verwaltung zum Handeln aufgefordert. Die Stadt hatte daraufhin auf eine ganze Reihe getätigter Maßnahmen verwiesen und sich selbst das Zeugnis ausgestellt, auf einem guten Weg zu sein.

Im Ausschuss verwies die Stadt nun noch auf die Schwierigkeiten bei der Umrüstung. Für das Anbringen der Seilleuchten seien demnach umfangreiche Verhandlungen mit den Eigentümern der Gebäude nötig. „Des Weiteren ist für die komplexe Montage auch eine Statikberechnung für jede Seilhalterung am Mauerwerk, eine Untersuchung der unterschiedlichen Mauerwerke der Häuser und der daraus resultierenden unterschiedlichen Art der Befestigung durchzuführen.“ Durch eine hohe Auslastung der beteiligten Firmen könne es zudem zu Verzögerungen kommen.

Im kommenden Jahr sind der Rest der Achternstraße und die Gaststraße mit der Erneuerung dran. Im Jahr darauf folgen die Neue Straße und die Wallstraße. Ziel ist es laut Verwaltung, bis Ende 2021 alle Lampen in der Innenstadt auszutauschen. Ausgenommen hiervon ist der Rathausmarkt, da hier zunächst die angedachte Umgestaltung abgewartet werden solle. In diesem Jahr stehen dafür 170 000 Euro im Haushalt, ein Jahr darauf laut Planung 90 000 Euro und 130 000 Euro im Jahr 2021.