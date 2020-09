EWE-Strom ist grüner geworden

Oldenburg Als Reaktion auf den Artikel „Unter Strom“ in unserer Nachhaltigkeitsserie mit der Aussage „wer bei der EWE auf ,grünen Strom’ umsteigt, bezieht den zwar, bewirkt aber gleichzeitig, dass alle restlichen EWE-Kunden mehr Kohleenergie abbekommen“, möchte die EWE folgendes richtigstellen: „Unser Ökostrom wird extra beschafft. Die Zuordnung geschieht in Abhängigkeit zur Kundenzusammensetzung und des daraus resultierenden Volumens. Ein Teil der Kunden nutzt dabei sogenannten Graustrom, der zu einem Teil aus Kohlekraft stammt. In den letzten Jahren ist der Ökostromanteil größer geworden.“

2016 waren es 33 Prozent – 2018 waren es 41,5 Prozent. „Der Anteil von Kohleenergie ist im selben Zeitraum von 40,1 Prozent auf 31,8 Prozent gesunken. Je mehr Kunden Ökostrom beziehen, desto höher ist der Ökostrom-Anteil im Gesamtbezug. Da die Stromkennzeichnung in Deutschland gesetzlich geregelt ist, sind die Energieversorger verpflichtet, ihren Energiemix gegenüber ihren Kunden transparent zu machen.“