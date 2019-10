Oldenburg Der Autoteile-Spezialist Vierol AG hat am Dienstag den ersten Spatenstich für die geplante 12-Millionen-Investition an der Karlstraße gemacht. Das Unternehmen verdoppelt dort seine Zentrale. Es wird ein rückwärtiger Anbau mit fünf Büroetagen errichtet. Das Gebäude wird als „Zwilling“ gestaltet und über einen eingerückten Zwischenbau mit dem Bestandsbau verbunden.

Zum Neubau gehört eine Tiefgarage mit 62 Stellplätzen. Zusätzlich werden oberirdisch 83 Plätze geschaffen.

In der Zentrale arbeiten 110 Mitarbeiter. Im Zuge des Neubaus wird mit 130 kaufmännischen Mitarbeitern geplant, deren Anzahl auf 200 erhöht werden kann. Das Unternehmen, das mit Hilfe seiner eigenen Akademie jedes Jahr auch unzählige neue Produkte für seinen Autoteilehandel auf den Markt bringt und weltweit vom kleinen bis zum riesigen Auftrag alles erledigt, wächst im Moment auch im IT-Bereich stark.

Neben den klassischen Büros werden Seminarräume, Besprechungsräume und Büros für Projektarbeit geschaffen. Die Großtagespflegestelle „Vierolino“ mit 10 Betreuungsplätzen wechselt im Erdgeschoss in größere Räume mit Garten.

Vierol-Geschäftsführerin Mirja Viertelhaus-Koschig sagte: „Wir erwarten eine Bauzeit von 14 Monaten und planen mit einem Termin für die Grundsteinlegung im Januar 2020. Bezogen werden kann der Neubau voraussichtlich Anfang 2021. Generalunternehmer ist Kuhlmann, Architekt die Planungsgruppe Ammerland, gesteuert wird das Projekt von Pohland.

Die stark expandierenden Firmen Vicogo und Boddels von John-Hendrik Viertelhaus werden sich im Zuge des Neubaus im Gesamtgebäude ebenfalls deutlich erweitern.

Eine weitere Investition erfolgt ab Anfang 2020 mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums in Rastede im Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Nord. Dort will die Vierol AG für insgesamt 20 Millionen Euro ein großes neues Lager mit modernster Technik errichten. Damit investieren die Oldenburger 32 Millionen Euro – „in viele neue und hochwertige Arbeitsplätze für unser internationales Geschäft in über 125 Ländern“, sagte Vierol-Gründer Jürgen R. Viertelhaus am Dienstag.

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann sagte: „Ich freue mich sehr, dass die Vierol AG diese Investition an diesem Standort mitten im Zentrum von Oldenburg realisiert. Es ist ein mustergültiges mittelständisches Unternehmen, das in allen Bereichen super aufgestellt ist – von Fachkräften und Ausbildung bis zur Familienfreundlichkeit.“ Letztlich entwickele sich auch das Viertel um ZOB und Bahnhof mit solchen Investitionen hervorragend weiter.