Oldenburg „Ein Hund denkt: Die Menschen lieben mich, sie pflegen mich, sie füttern mich – sie müssen Götter sein. Eine Katze denkt: Die Menschen lieben mich, sie pflegen mich, sie füttern mich – ich muss ein Gott sein!“ So lautet ein (vor allem bei Katzenfans) beliebter Spruch. Große Augen, flauschiges Fell, eigensinniger Charakter – welcher Fellnasenfreund kennt es nicht: Katzen können für so einige Ermunterung im alltäglichen Leben sorgen. Um den allgemeinen Austausch zwischen Katzenbesitzern zu fördern und einen Raum zu schaffen, in dem man sich mit Rat und Tat gegenseitig unterstützt kann, gründete Thorsten Pockrandt mit seiner Katze „Maya“ 2014 eine Facebookgruppe.

Immer mehr vernetzt

Was ursprünglich dazu gedacht war, in überschaubarem Rahmen die Vernetzung mit Gleichgesinnten zu ermöglichen, entwickelte sich schnell. Mittlerweile umfasst die Katzengruppe rund 1600 Mitglieder, seit 2015 finden sogar regelmäßige Treffen in und um Oldenburg statt. „Die Idee dazu entstand damals im Juli ganz spontan, da ich das Gefühl hatte, dass einige der Gruppenmitglieder sich auch privat gut miteinander verstehen könnten“, so Petra Safar.

Sie gehört zum harten Kern der Gruppe und kümmert sich gemeinsam mit dem vierköpfigen Administratorenteam um die organisatorischen Belange. Regeln sind in einer so großen Gemeinschaft zunehmend wichtiger geworden: Gehen Diskussionen in eine verletzende Richtung? Müssen Mitglieder im Netz geschützt werden? Entsprechen die Inhalte den Richtlinien? „Wir verstehen uns nicht als Vermittlungsgruppe. Hierfür gibt es eigene Gruppen“, so Safar. „Bei uns steht definitiv der Spaß und die Freude an den Tieren im Vordergrund. Wir möchten uns gegenseitig bei allen Fragen rund um die Katzenhaltung unterstützen.“

Regelmäßig komme es allerdings auch zu traurigen Ereignissen, wissen die Administratoren. Denn wo das Leben ein Thema ist, dort gibt es auch den Tod – und der ist bei vielen Tierbesitzern immer wieder präsent. „Es ist schön zu sehen, wie unser Gruppenzusammenhalt auch intensiv zur Trauerbewältigung beitragen kann“, weiß Petra Safar.

Hin und wieder ist es an der Zeit, ein geliebtes Tier gehen zu lassen. Für viele ist ein Tier auch gleichzeitig ein Familienmitglied. Manche Tiere werden schwer krank, in der Gruppe finden die Besitzer dann den nötigen Rückhalt und die Unterstützung bei schweren Entscheidungen. So entwickelte sich innerhalb der sozialen Medien nach und nach ein Ort der Zwischenmenschlichkeit, viele der Mitglieder traten aus dem Schutz der digitalen Anonymität und entwickelten tiefe Freundschaften im realen Leben.

„Grundsätzlich ist es so, dass man über die nötigen finanziellen Mittel für etwaige Tierarztrechnungen, Futter und den Lebensraum des Tieres verfügen sollte, bevor man sich bewusst dafür entscheidet, ein Tier bei sich aufzunehmen“, wissen die Administratoren. Katzen erreichen nicht selten ein hohes Alter von bis zu 20 Jahren. „In der Gruppe haben wir allerdings auch oft erlebt, dass seitens der Mitglieder nicht gezögert wird, sollte doch einmal ein Katzenbesitzer mit finanziellen Engpässen zu kämpfen haben. Einige, sich ursprünglich fremde Menschen, erklären sich dann bereit, Betreuungen zu übernehmen, Besitzer zum Tierarzt zu fahren oder finanzielle Unterstützung anzubieten. Darauf sind wir sehr stolz.“

Unter den 1600 Gruppenmitgliedern finden sich auch einige Fachleute. So stehen beispielsweise Tierpsychologen, Tierschützer oder Betreiber von Katzenpensionen den Besitzern mit Rat und Tat zur Seite. Viele Fragen gibt es erfahrungsgemäß zu den Themen Futter, artgerechte Haltung, Kastration, Vergesellschaftung und Krankheiten. Hier erfahren die Katzenbesitzer nicht nur den anonymen Rückhalt der Gruppe, sondern teils auch fachkundige Meinungen. „Jedoch müssen wir beachten, dass etwaige Ratschläge nie dem Urteil eines Veterinärs gleichkommen und bei Verletzungen und Erkrankungen des Tieres nicht gezögert werden sollte, einen entsprechenden Arzt aufzusuchen“, betont Petra Safar.

Anfangs nur zu siebt

Die monatlichen Treffen sind den Oldenburger Gastronomen schon bekannt. Regelmäßig kommen zwischen 15 und 40 Katzenliebhaber in wechselnden Restaurants zusammen, um sich auszutauschen. „Angefangen haben wir bei unserem ersten Treffen im Café Hamburg mit sieben Teilnehmern. Mittlerweile müssen wir schon etwas genauer planen, in welches Lokal wir gehen, wenn es wieder einmal mehr Teilnehmer werden“, freut sich Petra Safar. „Bei uns ist jeder willkommen, auch neue Gruppenmitglieder fühlen sich schnell integriert.“

Auch abseits der Treffen, die Petra Safar im Wechsel mit Tanja Rönneker organisiert, entstand aus der Gruppe schon die eine oder andere Idee. So wurden bei verschiedenen Aktionen schon finanzielle Spenden oder auch Futterspenden für Hilfsorganisationen gesammelt. Evi Fischbach, ebenfalls Mitglied der Gruppe, entwarf sogar eigens für die anderen Katzenfreunde T-Shirts. „Wir haben alle ein großes Herz – nicht nur für Tiere!“