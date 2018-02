kommentar

Endlich hat mal jemand die Wahrheit gesagt: Oldenburg ist auf dem Weg, eine Blaue Umweltzone einrichten zu müssen, in die viele Autos nicht mehr einfahren dürfen. Der Europäische Gerichtshof hat ein „Recht auf saubere Luft“ festgeschrieben, da kann im Koalitionspapier der CDU/CSU und SPD stehen was will. Die Grüne Umweltzone wird die Abgaswerte maximal um drei bis vier Prozent senken. Das ist viel zu wenig. Auf die Stadt kommen harte Zeiten zu. Die Frage ist nur, wann. Sie sollte sich gut vorbereiten.

Den Autor erreichen Sie unter