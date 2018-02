Oldenburg Das Finanzamt am Stubbenweg ist an diesem Freitag aufgrund von ED€V-Wartungsarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch telefonische Auskünfte sind nicht möglich. Hintergrund sind Arbeiten an den Computern in allen niedersächsischen Finanzämtern an diesem Freitag und an diesem Wochenende. Die Finanzverwaltung bittet die Bürger um Verständnis.