Fleischer: Nicht ohne Betäubung

Oldenburg Der Inhaber der „Halal Meat Brothers“, der am 3. März eine Fleischerei im ehemaligen Sünkler an der Hauptstraße in Eversten eröffnen wird, erklärte am Mittwoch, dass die Tiere, deren Fleisch er dort verkaufe, ganz regulär und konform mit deutschem Recht geschlachtet werden. Bezogen wird es wesentlich von einem Großhändler, der auch Fleisch aus Frankreich und – bei den Lämmern – aus England bezieht.

Inhaber Islam El-Hussein sagt: „Die ,halal-Beschreibung in der NWZ ist zwar grundsätzlich richtig. Wir selbst machen das hier aber anders. Unsere Schlachtbetriebe haben keine Ausnahmegenehmigung und wollen auch keine. Wir passen uns dem deutschen Recht an, weil wir unsere Religion nach deutschem Gesetz sonst gar nicht ausüben könnten. Da gehen wir mit der Zeit. Für Fleisch, das ,halal’ ist, achten wir bei ,Halal Meat Brothers’ lediglich darauf, dass das Tier von einem Moslem geschlachtet wird und darauf, dass der Betrieb überhaupt keine Schweine schlachtet. Sie werden ansonsten wie alle anderen Tiere geschlachtet, natürlich auch mit Betäubung.“