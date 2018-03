Oldenburg Das Land Niedersachsen fördert soziokulturelle Projekte in Oldenburg mit 162 900 Euro. Das hat SPD-Landtagsabgeordneter Ulf Prange im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) erfahren.

„Dass auch Oldenburger Kultureinrichtungen zum Zuge kommen, ist eine große Wertschätzung für die dort geleistete Arbeit, trägt dazu bei, Oldenburgs Kultur in seiner Vielfalt zu stärken“, freut sich Prange die Landesförderung. Aus dem Förderprogramm „Partizipation stärken“ werden 24 soziokulturelle Projekte gefördert, die spartenübergreifend unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einbinden, um das gemeinsame Lebensumfeld zu gestalten. Aus diesen Mitteln werden Blauschimmel mit dem Projekt „Vorübergehend Ich“ in Höhe von 12 500 Euro € und der Förderverein für theater- & sozialpädagogische Jugendarbeit Oldenburg-Süd mit dem Projekt „Kultur verbindet - Farbenfroh Festival Kreyenbrück“ in Höhe von 16 700 Euro € gefördert.

Aus dem Programm „Vereine im Umbruch begleiten“ erhalten Kultureinrichtungen eine Strukturförderung. Eine sich wandelnde Gesellschaft geht mit wachsenden Aufgaben auch im Bereich der Soziokultur einher. Das bei der Kulturetage angesiedelte Kreativlabor für Oldenburg erhält eine Förderung in Höhe von 10 000 Euro €.

Zusätzlich investiert das Land rund 750 000 Euro in Ausbau, Modernisierung und Sanierung soziokultureller Zentren und stärkt sie damit nachhaltig. Insgesamt werden 24 Einrichtungen unterstützt, die der Landesbeirat Soziokultur zur Förderung empfohlen hat. In Oldenburg wird das Internationale Jugendprojektehaus von Jugendkulturarbeit mit 63 200 Euro € gefördert.

Um die Förderung aus Mitteln der Soziokultur können sich soziokulturelle Vereine und Zentren bewerben. Der Stichtag für die zweite Antragsrunde für Projekt- und Strukturförderung ist der 30. April 2018. Für die Förderung von Investitionen können bis zum 15. Oktober 2018 Anträge beim Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gestellt werden.