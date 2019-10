Oldenburg Ein großes Gebäude mit Holzfassade – optisch inspiriert von der BMW-Heimat Bayern – ist an der Wilhelmshavener Heerstraße 70 entstanden – unter dem Titel „die 70“. Dort, wo früher Gerüstbau Bratzke seinen Standort hatte (heute Ammergaustraße), eröffnet in den nächsten Wochen das neue „Freese Lab“, ein Campus der Freese Gruppe, mit dem der Oldenburger Autohändler auch „frischen Wind in den Oldenburger Raum“ bringen will, so das Unternehmen, das 240 Mitarbeiter beschäftigt und mit seinen Standorten in Oldenburg (Freese und Kayser), Westerstede und Wilhelmshaven BMW, BMW M, BMW i, BMW Motorräder und MINI vertritt. Zum Campus gehören zahlreiche Seminarräume und Co-Working-Spaces (Arbeitsräume) sowie ein Seminarprogramm, das auch von außen buchbar ist.

Tammo Kayser als geschäftsführender Gesellschafter und Gudrun Kayser als Geschäftsführerin der Freese Gruppe wollen damit zusätzliche Wege im Wettbewerb gehen und in die Entwicklung und Kompetenz der eigenen Mitarbeiter investieren und gerade für die jungen Leute etwas im Bereich Weiterbildung tun, hieß es. Gleichzeitig werde damit auch ein Schulungsraum für andere Unternehmen geschaffen, die das Angebot ebenfalls nutzen und buchen wollten, so Sprecherin Dörte Osterloh auf Anfrage. In den neu geschaffenen Standort werden außerdem ein vollautomatisches „Reifenhotel“ und die Aufbereitung und Veredlung der Autos ziehen, die sich zurzeit noch auf verschiedene Bereiche des Unternehmens verteilen.