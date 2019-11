Oldenburg Die frühere Oldenburger Bau- und Verkehrsdezernentin Gabriele Nießen steht vor einer Rückkehr in den Norden. Die 54-Jährige übernimmt zum 1. Februar in Bremen das Bauressort. Sie folgt dort Jens Deutschendorf, der neue Aufgaben in Hessen übernommen hat.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Gabriele Nießen nach einer Pressemitteilung der Stadt Ludwigsburg von Donnerstagnachmittag. „Die Projekte in Ludwigsburg haben mich von Anfang an begeistert, da sie von hoher städtebaulicher und architektonischer Qualität und einem nachhaltigen Anspruch getragen sind.“ Sie sei auch von allen in der Stadtverwaltung mit offenen Armen aufgenommen und größtmöglich unterstützt worden. „Uns ist es als Dezernat gelungen zu einer Einheit zusammenzuwachsen, grundsätzliche Themen zu diskutieren, in wichtigen Fragestellungen Durchbrüche zu erzielen und alte Zöpfe abzuschneiden.“

Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht bedauert den Abschied der Dezernentin demnach außerordentlich. „Innerhalb kürzester Zeit habe ich Frau Nießen fachlich und menschlich äußerst schätzen gelernt. Daher lassen ich sie sehr ungern ziehen“, würdigt der OB deren Leistung in Ludwigsburg. „Aber die Anfrage der Bremer Senatorin ist eine große Karrierechance, zu der man Frau Nießen nur beglückwünschen kann.“

Nießen war erst im März von Oldenburg als Bürgermeisterin und Dezernentin nach Ludwigsburg (Raum Stuttgart) gewechselt, hatte ihren Wohnort Oldenburg aber beibehalten. In Ludwigsburg hatte die Stadtplanerin das neu geschaffene Ressort für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften übernommen.

In Oldenburg hatte sich Gabriele Nießen mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann überworfen, der sie nach acht Jahren im Amt nicht für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen hatte.

„Die Anfrage von Senatorin Dr. Schaefer, mich als Staatsrätin zu ernennen, ehrt mich sehr und gibt mir die Chance, mich mit meiner langjährigen Erfahrung und Kompetenz einzubringen und die Senatorin in ihren Zielen für die Freie Hansestadt Bremen zu unterstützen“, zitiert die Stadt Ludwigsburg Gabriele Nießen.