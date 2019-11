Oldenburg Die frühere Oldenburger Bau- und Verkehrsdezernentin Gabriele Nießen steht vor einer Rückkehr in den Norden. Nach Informationen von Radio Bremen soll die 54-Jährige in Bremen das Bremer Bauressort übernehmen. Sie soll dort Jens Deutschendorf folgen, der neue Aufgaben in Hessen übernommen hat.

Nießen war erst im März von Oldenburg als Bürgermeisterin und Dezernentin nach Ludwigsburg (Raum Stuttgart) gewechselt, hatte ihren Wohnort Oldenburg aber beibehalten. In Ludwigsburg hatte die Stadtplanerin das neu geschaffene Ressort für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften übernommen.

In Oldenburg hatte sich Gabriele Nießen mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann überworfen, der sie nach acht Jahren im Amt nicht für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen hatte.