Oldenburg Gastronomischer Paukenschlag: „Die Geschmacksträger“ bekommen ein neues Zuhause – und zwar dort, wo man in Oldenburg bereits seit über einem Vierteljahrhundert gut bewirtet wird: im Hotel & Restaurant Tafelfreuden an der Alexanderstraße.

Hier kommt im Herbst/Winter 2018 der Generationssprung: Drei gute alte Bekannte übernehmen das Zepter und den Kochlöffel: Malte und Clarissa Ibbeken, sowie Ricardo Heinemann von den „Geschmacksträgern“ bekannt aus der Sat.1-Show „Karawane der Köche“ und bislang mit ihrem Foodtruck auf Tour. Sie werden sesshaft, „um frischen Wind in die Oldenburger Gastronomieszene zu bringen“, so Malte Ibbeken am Donnerstag.

Rückenwind bekommen sie dabei von Andrea und Stefan Aufleger, die das Tafelfreuden 1990 gründeten und es zu einer Feinschmecker-Adresse machten. Im kommenden Herbst/Winter gibt der Koch Stefan Aufleger nach zweieinhalb erfolgreichen Jahrzehnten im eigenen Haus den Kochlöffel weiter und lässt die, ihm seit langem verbundenen Geschmacksträger ihre frischen Rezepturen verwirklichen. Aufleger selbst will sich unter anderem in der Ausbildungsförderung noch weiter engagieren.

„Wir haben so viel positiven Zuspruch in Oldenburg bekommen, dass, es Zeit für den nächsten Schritt ist“, erklärt Malte Ibbeken. „Und was könnte es Schöneres geben, als eine kulinarische Institution wie das Tafelfreuden mit einem spannenden Konzept in die Zukunft zu führen?“

Wie genau dieses Konzept aussehen wird, ist noch geheim. Ibbeken sagt: „Aber Eines steht jetzt schon zweifelsfrei fest: Der gute Geschmack wird in den Zimmern, dem Veranstaltungsraum Remise und dem Restaurant weiterhin sein Zuhause haben.“