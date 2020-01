Oldenburg Die Eröffnung des Restaurants „Ma“, das die Oldenburger Celona-Gruppe am Rathausmarkt plant, wird sich deutlich verschieben.

Auf Anfrage sagte Celona-Gesellschafter Irmin Burdekat am Freitag: „Es wird noch viel länger dauern.“ Die Stadt habe den Bauantrag „völlig berechtigt abgelehnt“, da er vom erstmals beauftragten Architekten aus dem Ruhrgebiet nicht in der geforderten Weise geliefert worden sei – unter anderem, weil bei der Platzzahl mit unterschiedlichen Zahlen gearbeitet worden sei, auch bei den Lüftungsmengen seien Fehler passiert. Nun müsse von vorn begonnen werden. Burdekat: „So etwas ist uns in über 100 Gastro-Projekten noch nicht passiert. Wir werden jetzt alles unternehmen, um den Sommeranfang noch mitnehmen zu können.“

Die Celona Gastro GmbH hat bereits zwei „Ma“-Restaurants in Bremen und in Essen. Zu ihr gehören auch die Marken Cafe & Bar Celona und Finca & Bar Celona sowie Beteiligungen unter anderem an der Woyton-Kette.