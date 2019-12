Oldenburg Das Klinikum Oldenburg hat am Dienstag stolz das 2000. Baby vorgestellt. Der kleine Bela war bereits am vergangenen Mittwoch gesund zur Welt gekommen. Bereits jetzt ist die Zahl der Babys, die im Klinikum das Licht der Welt erblickt haben, höher als in den vergangen Jahren.

Seit der Geburt von Bela ist die Zahl der Babys schon auf 2023 (Stand Montag, 9. Dezember, am Morgen) gestiegen. 2018 und 2017 hatte das Klinikum die 2000er-Marke verpasst. 2016 waren insgesamt 2002 Kinder hier zur Welt gekommen.

Und in einer weiteren Hinsicht steht das Klinikum vor einem Rekord: Neben der Zahl der Babys könnte die Zahl der Geburten auf über 2000 steigen – erstmals seit Einführung der Statistik. Aufgrund der hohen Zahl von Zwillings- und Mehrlingsgeburten ist die Zahl der Babys höher als die der Geburten.

Die Zahl der im Klinikum geborenen Kinder liegt höher als die Zahl der Geburten, weil es in der Frauenklinik auch die meisten Mehrlingsgeburten in Niedersachsen gibt – bis Anfang Dezember 109 Zwillingsgeburten und drei Drillingsgeburten.

2016 hatte die Zahl der Geburten im Klinikum Oldenburg noch bei 1867 gelegen. 2017 waren es 1852 Geburten, 2018 etwas weniger (1846 Geburten). In diesem Jahr hat das Klinikum bis vergangenen Montag bereits 1905 Geburten registriert – und bis Jahresende sind es noch mehr als zwei Wochen hin.

Über die Gründe dieses Anstiegs lässt sich nur spekulieren. Ein Großteil der Mütter, die zur Entbindung ins Klinikum nach Oldenburg kommen, wohnt im Umland. Für die Entscheidung zugunsten des Klinikums spricht unter anderem die Kinderklinik, deren Fachärzte bei Komplikationen während der Geburt sofort hinzugezogen werden können.

Ein weiterer Grund dürfte der Mangel an Hebammen sein. Es wird immer schwieriger, freie Stellen zu besetzen. Der Mangel an Personal war einer der Gründe, warum das Pius-Hospital seit Anfang des Jahres die eigene Entbindungsstation geschlossen hat und eine Kooperation mit dem Evangelischen Krankenhaus eingegangen ist.

Das St.-Marien-Krankenhaus in Friesoythe hat für Weihnachten und Neujahr die Schließung der Geburtsstation angekündigt. Das bedeutet: Von Dienstag, 24. Dezember, 7 Uhr, bis Donnerstag, 2. Januar, 7 Uhr, wird es keine Entbindungen in Friesoythe geben. Die Familien müssen sich andere Häuser suchen. Auch das dürfte sich aufs Klinikum Oldenburg auswirken.