Oldenburg Das niedersächsische Innenministerium hat den Haushalt der Stadt Oldenburg ohne Auflagen genehmigt. Die Aufsichtsbehörde hat die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Oldenburg für 2020 „uneingeschränkt festgestellt und als gesichert eingestuft“, heißt es in der Mitteilung aus Hannover.

Der Haushaltsplan weist für 2020 einen ordentlichen Überschuss in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro und einen außerordentlichen Überschuss von 6,8 Millionen Euro aus. Der Kernhaushalt 2020 hat ein Gesamtvolumen von 597 Millionen Euro. Es sind keine Kreditermächtigungen festgesetzt, so dass sich separat betrachtet für den Kernhaushalt eine Entschuldung in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro ergibt. Die Haushaltssatzung wird voraussichtlich am 18. März – nach der Veröffentlichung im Amtsblatt – in Kraft treten.