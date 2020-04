Gemeinsam Stark: Mit Technik gegen die Einsamkeit

Oldenburg Die Eindämmung des Coronavirus erfordert teils drastische Maßnahmen. Bestehende Ausgangsbeschränkungen und die vorübergehende Schließung vieler Geschäfte sind notwendig, bringen aber auch viele negative Nebenwirkungen mit sich. Die NWZ stellt Personen und Verbände vor, die wegen dieser Problematik solidarisch handeln.

Ein voller Erfolg war die Sammelaktion von Barthel Pester und seinen Mitstreitern von den Oldenburger Repair-Cafés: In einem Aufruf hatten sie um ausrangierte Laptops und Tablets gebeten, die sie für alte Menschen in Seniorenheimen aufbereiten wollen. Mit den überholten Geräten soll den alten Menschen die Möglichkeit gegeben werden, mit ihren Angehörigen per Video-Chat zu kommunizieren.

Zum Hintergrund: Seit dem 16. März sind in Niedersachsen alle Alten- und Pflegeheime für Besucher geschlossen. Besuche von Verwandten und Freunden sind nicht mehr möglich. Viele Seniorenheim-Bewohner fürchten sich vor dem Corona-Virus und leiden unter der Insolation.

Der Aufruf zu Beginn des Monats jedenfalls hat sich gelohnt. Denn mittlerweile haben die Mitarbeiter etwa 50 Geräte direkt erhalten. Etwa 50 weitere Menschen hätten zudem angekündigt, ihre Altgeräte zur Verfügung stellen zu wollen. Die werden jetzt in einem Raum der Kreuzkirche in Eversten gesammelt und von Mitgliedern der Repair-Cafés von Altdaten befreit. Darüber hinaus wird die Software zum Videogespräch auf den Geräten installiert.

Im Anschluss sollen die Tablets und Laptops in sechs Altenheimen der Diakonie verteilt werden, um den Bewohnern die Videoanrufe zu ermöglichen. Ein erster Testlauf erfolgt in diesen Tagen, um den Menschen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben.

Postkarten für Tafel

Weil sie während der aktuellen Corona-Krise viel Freizeit hatten, haben Tomke Dackwerts und Carla Hake (beide 14 Jahre) eine Aktion ins Leben gerufen, mit der sie die Oldenburger Tafel unterstützen wollen. Die beiden stellen selbst gemachte Postkarten her und geben diese für eine Spende ab. Das auf diesem Weg eingenommene Geld geht zu 100 Prozent an die Oldenburger Tafel.

Vor ihren jeweiligen Haustüren (Stadtteil Eversten) haben die beiden einen Tisch aufgebaut und ein Infoschild platziert, so dass jeder, der vorbeikommt, erfährt, worum es bei der Aktion geht. Die Aktion läuft bereits seit knapp zwei Wochen und hat dabei stolze Früchte getragen.

Denn mittlerweile sind mehr als 400 Euro für die Karten zusammengekommen. „Natürlich haben diverse Freunde der Familien der beiden Mädchen die Aktion unterstützt. Aber auch die vielen Spaziergänger und Anwohner im Viertel hätten sich für die Karten interessiert und gespendet.

Nachdem die Aktion in den sozialen Medien beworben wurde, gingen auch Bestellungen ein – sogar von außerhalb der Stadtgrenzen. Noch bis zum Beginn der Schule wollen Tomke und Carla die Karten anbieten.