Gesamtheitliches System führt zum Ziel

Oldenburg „Oldenburg ist der prädestinierte Standort für ein Adipositas-Zentrum. Hier gibt es alles vor Ort“, ist Dr. Karl Khatib-Chahidi überzeugt. Mit seinen Kooperationspartnern kann das Klinikum alles anbieten – von der Vorbereitung und hormonellen Abklärung über die Bewegungstherapie und Ernährungsberatung bis hin zur Operation. Und nach dem Eingriff, der nicht nur gewichtsmäßige Erleichterung bringen soll, geht das Teamwork weiter, „über mehrere Monate, wenn nicht über Jahre“, so der Oberarzt und Leiter des Adipositas-Zentrums. Denn: „Die Nachsorge ist besonders wichtig.“

Bis zum vergangenen Jahr gab es nur im Umfeld solche Zentren, in Oldenburg selbst nicht. Jetzt gebe es am Klinikum ein „Angebot aus einer Hand“, hebt auch Prof. Dr. Maximilian Bockhorn, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, an der das Adipositas-Zentrum angesiedelt ist, hervor. „Wir wollen eine Lebensumwandlung erreichen“, betont Khatib-Chahidi. „Das geht nicht nur mit Chirurgie.“ Dazu bedürfe es eines großen Netzwerkes, das über Monate geknüpft wurde. „Die Etablierung eines solch gesamtheitlichen Systems ist schwierig.“ Im vergangenen Sommer war das geschafft.

Im Allgemeinen könnten durch das Zusammenspiel aller Partner durch eine Operation 35 bis 40 Prozent Gewichtsverlust erreicht werden, so der Oberarzt. Zwei Jahre nach einer Operation sei das Gewicht dann so stabil, dass eventuelle Anschlussoperationen etwa zur Reduzierung von Fettschürzen folgen können.

