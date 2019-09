Oldenburg Der Einzelhandel will 2020 mit sechs verkaufsoffenen Sonntagen Kunden ansprechen. Das teilte der Vorsitzende des City-Management Oldenburg (CMO), Friedrich-August Fisbeck, auf Anfrage mit. Sonntage sind • der 5. April, zum Aktionstag „Hallo Fahrrad“. Seit mehreren Jahren steht an diesem Tag, den die Tourismusgesellschaft mitveranstaltet, der Verkehrsträger Fahrrad im Mittelpunkt.

• der 25. Mai anlässlich des Erlebnisturnfestes. Dieses Fest, zu dem Zehntausende Teilnehmer und Zuschauer erwartet werden, findet 2020 seit vielen Jahren wieder in Oldenburg statt.

• der 1. November als „Grünkohlsonntag“ mit zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen rund um die „Oldenburger Palme“.

• der 11. Oktober als Kramermarkt-Sonntag. An diesem Tag zum Abschluss des Kramermarkts wird Oldenburg traditionell besonders stark auch von auswärtigen Gästen besucht.

Außerdem haben Händler aus Ofenerdiek zum Straßenfest am 12. Juli und Eversten zum „Brunnenlauf“ am 7. Juni verkaufsoffene Sonntage beantragt. Der Stadtteil Kreyenbrück pausiere 2020, wie Willi Kolodziej vom Vorstand der Werbegemeinschaft bestätigt. Aufgrund der neuen Gesetzeslage können nicht drei Stadtteile verkaufsoffene Sonntage anbieten, zusätzlich zu den vier stadtweiten. 2021 werde es in Kreyenbrück aber wieder einen offenen Sonntag geben, „dann verzichtet jemand anderes“, sagt Kolodziej.

Erstmals in diesem Jahr muss die Stadt vor der Genehmigung der Anträge eine Anhörung organisieren. Neben Gewerkschaften und Arbeitgebern haben zahlreiche gesellschaftliche Gruppen und Akteure ein Mitspracherecht. Wie lange es bis zu einer Entscheidung, sei offen, heißt es aus der Stadtverwaltung – man rechnet mit Wochen oder Monaten.

Ob die Entscheidung über die Verkaufsoffenen Sonntage bei der Stadtverwaltung bleibt, ist nicht sicher. Die Gruppe Linke/Piraten hat beantragt, die Zuständigkeit auf den Rat zu verlagern. Die Entscheidung sei von „grundlegender Bedeutung für die Beschäftigten im Handel“, argumentiert der Vorsitzende Hans-Henning Adler in einem Antrag für den Allgemeinen Ausschuss (30. September, 16.30 Uhr, PFL). Deshalb sei es „geboten“, die Zuständigkeit zum Rat zu verlagern, wo sie früher auch gelegen habe.

Im Übrigen gebe es zumindest für die Ladenöffnung anlässlich des Grünkohlsonntags keine nachvollziehbare Begründung, kritisiert Adler. Dieser Anlass sei „willkürlich herausgegriffen“, um die Möglichkeiten der Sonntagsöffnungen auszuschöpfen. Ziel sei es, „dem Kommerz (...) so weit wie möglich Vorfahrt zu gewähren“.

Äußerungen aus den anderen Ratsfraktionen lassen vermuten, dass der Vorstoß der Linken keine politische Mehrheit findet. In der CDU gibt es ein klares Bekenntnis zum Einzelhandel und zur Genehmigung der Verkaufsoffenen Sonntage. Auch die AfD erklärt, Verkaufssonntage seien „ein bedeutsamer Aspekt“, um die „Attraktivität der herausragenden Oldenburger Innenstadt zu erhalten“.

Ob die beantragten sechs Verkaufssonntage tatsächlich stattfinden können, hängt jedoch nicht nur von der Entscheidung der Stadtverwaltung oder des Rates ab.

Die Gewerkschaft Verdi ist Anfang des Jahres bereits gegen die Genehmigung der Verkaufssonntage am 7. April und am 29. Dezember 2019 gerichtlich vorgegangen. Aufgrund nicht eingehaltener Fristen wurde die Klage jedoch zurückgezogen. Verdi hatte damals angekündigt, bei der Genehmigung der verkaufsoffenen Sonntage für 2020 „besonders genau hinzuschauen“.

Eine Klage gegen einzelne Termine hat nach Einschätzung von Beobachtern durchaus Erfolgsaussichten. Denn die gesetzliche Vorgabe, dass Läden nur im Zusammenhang mit einem Großereignisse öffnen dürfen, gilt beispielsweise beim Kramermarkt nach allgemeiner Einschätzung als erfüllt.

Bei einem Aktionstag zum Thema Fahrrad könnte ein Gericht auch zu einer anderen Bewertung kommen, heißt es. Die Genehmigung der Stadt wäre dann hinfällig.