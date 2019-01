Oldenburg Der Blick aus der Wohnung von Ricarda Pinzke ist atemberaubend: Geradeaus fällt er auf die Stadtstrecke des Küstenkanals mit Amalien- und Cäcilienbrücke, rechter Hand dümpeln die Boote der Mitglieder des Oldenburger Yachtclubs im ehemaligen Stadthafen, links fließt die Hunte weiter Richtung Weser. „Die Entscheidung fiel mir leicht, diese Wohnung ist es“, blickt die 30-Jährige auf den Tag zurück, an dem sie mit ihrem Vermieter das 52 Quadratmeter große Apartment besichtigte. „Das Wasser übt auf mich eine große Anziehungskraft aus“, sagt die Schwäbin.

Viele einheimische Oldenburger mögen demgegenüber die Bebauung am Stadthafen nicht. Sie ist ihnen zu groß, zu klotzig. Doch die Realität und der Bedarf geben den Investoren recht. Die Wohnungen sind alle verkauft beziehungsweise vermietet.

Das neue Zuhause von Ricarda Pinzke ist wie gemacht für die gebürtige Aalenerin, die seit Anfang Dezember bei der NWZ als Informationsdesignerin arbeitet. In ihrer 650 Kilometer von Oldenburg entfernten Heimat ist sie Mitte November dem Ruf ihres ehemaligen Chefs gefolgt, hat die Zelte dort abgebrochen und sie an der Hunte neu aufgebaut. Und das im fast eigentlichen Wortsinn: Viel zentraler als am Alten Stadthafen kann man in Oldenburg nicht wohnen. Ein Vorteil, den Ricarda Pinzke sehr zu schätzen weiß. In zehn Minuten kann sie bequem durch die Fußgängerzone zur NWZ in der Peterstraße laufen. Ihr Auto steht relativ unbenutzt in der Tiefgarage, das Fahrrad im Keller auch.

Das Wohnungsangebot im Viertel trifft den Bedarf vieler Menschen, die heute allein leben und auf der Suche nach kleinen Wohnungen sind. Mehrere 100 Stück sind am nördlichen Rand des Oldenburger Stadthafens in den vergangenen Jahren gebaut worden, wo einst Lagerschuppen und Industrieanlagen das Bild prägten.

Die Nachfrage ist groß, zu den Besichtigungsterminen stehen die Leute Schlange. Aber nicht nur die Nachfrage, auch die Fluktuation ist hoch. Ricarda Pinzke hat von Aalen aus ihre neue Wohnung gesucht – und schnell gefunden. Der Blick auf den Kanal und die Hunte hat allerdings seinen Preis. 650 Euro kalt zahlt sie für die 52 Quadratmeter – im Vergleich zu Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München aber immer noch höchst annehmbar.

In Oldenburg hat sie sich schnell eingelebt, auch wenn sie auf ihren Wegen durch die Stadt ihr Smartphone mit Google-Maps zur Orientierung begleitet. „Die Leute sind nett, die Kollegen auch und die Wege sind kurz“, freut sich die 30-Jährige. Das Einzige was ihr fehlt, ist der Schnee aus ihrer Heimat. Was nicht ist, kann ja noch werden.