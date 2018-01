Wie aus Unsinn nicht selten Sinn entsteht

Oldenburg Was halten Sie von „Mangos aus der Elfenbeinkiste? Und haben Sie schon mal ein Axel-Shirt getragen? – Bastian Sick verfügt über ein riesige Fundgrube an verbalen Fehlleistungen. Dazu gehört das umwerfende Angebot „1 Pizza bestellen – 2 bezahlen“ und die „kokainhaltige Limonade“ namens Coca Cola...

Der Autor des Bestsellers „Der Dativ ist dem Genetiv sein Tod“ öffnete den Zuhörern beim Vortrag beim 66. Gilde-Abend die Augen für Fehler, die zum Teil so selbstverständlich sind, dass sie gar nicht mehr auffallen.

„Kritiker von Putin erschossen“ lautet eine der Überschriften, die nicht wörtlich verstanden werden dürfen. Und die Meldung „Sicherheitsbeamter von Gauck beklaut“ hatte wohl kein juristisches Nachspiel für den früheren Bundespräsidenten.

Es handelt sich vielmehr um Beispiele für die um sich greifende Mode, den Genetiv durch einen „Vonitiv“ zu ersetzen, wie Sick sagt. Die Faulheit, den Genetiv zu verwenden, führe zu den haarsträubendsten Formulierungen. Nicht weniger verbreitet ist die Unart, Auslassungszeichen zu setzen, wo sie partout nicht hingehören. „Erika’s Imbiss“ ist ein harmloses Beispiel, bei „stet’s frische Brötchen“ schmerzt der Apostroph schon mehr. Und bei „Hund & Kat’z“ sind Hopfen und Malz ziemlich verloren.

Sick erntete Lachsalven mit seinen anschaulichen Beispielen aus dem realen Leben. Dennoch tat sich der Gast-Referent schwer, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Der Vortrag erhielt höflichen Beifall, Begeisterung stellte sich in den nachträglichen Gesprächen zwischen den Gilde-Gästen aber nicht ein. Vielleicht lag es an der späten Uhrzeit – der Vortrag begann erst um 21.45 Uhr –, vielleicht war die Aufzählung der witzigen oder erschreckenden Wort-Ungetüme dann doch etwas zu ausführlich geraten.

Neues Hotel angemahnt

Uta Jack, die Vorsitzende der Gesellschaft Union Kaufmännischer Verein Oldenburg, hatte mit Klimawandel und Digitalisierung zunächst internationale Themen angeschnitten. Auf Oldenburg bezogen forderte die Vorsitzende von der Stadt ein umfassendes Mobilitätskonzept. Einzelne Maßnahmen wie Tempo 30 („klein-Klein“) lösten die Probleme nicht.

Mit Blick auf fehlende Kapazitäten in der Stadt wiederholte Uta Jack ihre Forderung aus dem Vorjahr nach einem Hotelneubau und zusätzlichen Kongress- und Tagungsräumen.

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann rückte die einzelnen Maßnahmen der Stadt zur Luftreinhaltung in den Zusammenhang eines drohenden Rechtsstreits. Ziel sei es, die Aktivität der Stadt gegen die Überschreitung von Grenzwerten bei der Luftqualität deutlich zu machen. Ziel sei es, mögliche drohende Fahrverbote für Teile der Stadt abzuwenden.

Offis erhält Zuschlag

„Sehr gute Nachrichten“ hatte Krogmann zum Thema Offis mitgebracht: Das Institut hat den Zuschlag, eines der beiden Digitalisierungszentren, die in Niedersachsen entstehen, aufzubauen. Die gute Arbeit von Offis werde belohnt, so Krogmann. Zusammen mit weiteren Projekten setze Oldenburg einen Schritt in Richtung „Hauptstadt der Digitalisierung“.

Krogmann erinnerte auch an die so genannte Smart City, ein Forschungsprojekt auf dem Fliegerhorst. 18 Millionen Bundes- und weitere sieben Millionen Euro Landesmittel fließen in einem neuen Stadtteil in neue Technologien für intelligente Energiekonzepte im Bereich Wohnen.

Einen besonderen Grund zum Feiern lieferte Erich Schwarze: Der Ehrenvorsitzende der Gesellschaft Union nahm am Montagabend zum 60. Mal an einem Gilde-Abend teil – ein einsamer Rekord.

Christoph Kiefer https://www.nwzonline.de/autor/christoph-kiefer Redaktionsleitung

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2101 Lesen Sie mehr von mir

Fotos unter www.nwzonline.de/foto-oldenburg Kurzgeschnackt mit Bastian Sick unter www.nwzonline.de