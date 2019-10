Oldenburg Mit dem Rezept in die Apotheke und fünf Minuten später händigt der Apotheker das gewünschte Präparat aus. So einfach geht das nicht mehr. Allein die Uhlen-Apotheke hat eine Liste von 150 Medikamenten, die sie „gern hätte, aber nicht bekommen kann“, wie es Inhaberin Birte Neumann formuliert. Lieferengpässe machen sich an allen Ecken bemerkbar. „Wir fühlen uns zum Teil wie Mangelverwalter.“ Beispiel Ibuprofen: Nur drei Fabriken weltweit würden den Wirkstoff noch produzieren. Fällt eine davon aus, so wie es jetzt der Fall war, fehlt ein Drittel der weltweiten Produktion.

Impfstoffe fehlen

„Mittlerweile ist das wieder besser geworden, die Lücken sind aber noch nicht ganz geschlossen“, sagt Karsten Hansen von City Apotheke. Ibuprofen sei aber auch nicht das Sorgenkind: „Schlimmer ist es bei Antidepressiva oder Antiepileptika. Wenn die fehlen, ist das für Patienten eine Katastrophe.“ Venlafaxin sei da ein Beispiel. Es ist nicht zu bekommen. Das Heikle: Antidepressiva können nicht einfach so ausgetauscht werden. „Die Umstellung kann einen Patienten ganz schön durchein­anderbringen“, sagt Neumann. In diesen Fällen sei eine gute Betreuung durch den Arzt oder Apotheker gefragt. Das bestätigt auch Bezirksapothekerin Gabriele Röscheisen-Pfeifer. „Es ist jeden Tag ein Kampf“, sagt sie. „Wir bunkern schon wie zu Kriegszeiten.“

Probleme gebe es auch bei Wirkstoffen wie Phenprocoumon, der etwa im Blutverdünner Marcumar steckt, oder beim Impfstoff für Gürtelrose. Auch Tetanus-Impfstoff war vorübergehend Mangelware: „Und das ist eine Grundimmunisierung“, betont Hansen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Einige nennt Neumann „hausgemacht“. Etwa durch eine zu geringe Anzahl an Produzenten. Fällt dann ein Standbein weg, wirke sich das umgehend aus. „Es wird kaum noch ein Wirkstoff in Deutschland oder wenigstens in Europa produziert“, bestätigt auch Bezirksapothekerin Röscheisen-Pfeifer. Vielfach sei die Produktion in den asiatischen Raum abgewandert.

Produktion in Asien

Dort könnten verschiedene Einflüsse die Herstellung verhindern: Erdbeben, Brände oder Verunreinigungen, durch die ganze Chargen aus dem Verkehr genommen werden müssen. Das ist auch im Evangelischen Krankenhaus bekannt. Aktuell gebe es dort keine nennenswerten Engpässe, „aber“, sagt Sprecherin Julia Granz, „beim Beispiel Antibiotika wissen wir um die Probleme.“ Auch sie verweist auf die Produktionsbedingungen: „Wenn nur noch an fünf Standorten in Fernost produziert wird und zwei davon fallen zum Beispiel durch Brände aus, dann führt das logischerweise zu Lieferschwierigkeiten. “

Die Situation würde laut Neumann auch dadurch verschärft, dass „Deutschland kein Land mehr ist, in dem sich mit Medikamenten Geld verdienen lässt.“ In Frankreich oder den USA seien die Erträge höher. In Mangelzeiten werde dorthin verkauft, wo sich höhere Preise erzielen lassen. Zusätzlich erschwerten die Rabattverträge die Arbeit, die Krankenkassen mit einzelnen Herstellern schließen: „Da müssen wir zurück zur freien Marktwirtschaft“, sagt Hansen. Apotheken, so erklärt es Röscheisen-Pfeifer, seien verpflichtet, die Versorgung einer Woche sicherzustellen. Eine eben solche Verpflichtung fordert sie auch von den Herstellern, die entsprechende Verträge mit den Krankenkassen eingehen. „Die müssen ihrer Lieferpflicht nachkommen und zwar vom ersten Tag an“, fordert Röscheisen-Pfeifer.

Die Kunden reagierten unterschiedlich: „Wir erklären das natürlich und dann verstehen es auch viele“, sagt Neumann. Dennoch gebe es ungehaltene oder auch verzweifelte Reaktionen. „Wenn ein Patient auf ein bestimmtes Medikament angewiesen ist, entstehen natürlich Ängste.“ Dabei geben sich Apotheken Mühe, für Ersatz zu sorgen. Etwa durch andere Packungsgrößen als die verordnete. Auf fünf bis sechs Stunden zusätzlicher Arbeit beziffert Röscheisen-Pfeifer den Recherche-Aufwand pro Woche: „Und damit kommt man bestimmt nicht einmal hin.“