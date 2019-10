Oldenburg Die Arbeiten auf dem EWE-Areal kommen voran. Veränderungen ereignen sich zwar nicht von heute auf morgen, wie Passanten bemerken, die regelmäßig an der Brache an der Donnerschweer Straße vorbeikommen. Doch es tut sich etwas.

Seit einigen Tagen stehen Container auf dem Gelände. Sie werden die Bauarbeiter beherbergen, die in den nächsten Monaten in größerer Zahl auf dem Gelände arbeiten werden. Die nächsten Schritte, die anstehen, sind Kanal- und Leitungsarbeiten. „Voraussichtlich noch in diesem Jahr werden wir damit beginnen“, kündigt ein Sprecher der EWE an.

Ein großes Thema im Moment sei die Bodensanierung, berichtet der Sprecher weiter. „Wir nehmen unsere Pflicht sehr ernst, ein altlastenfreies Grundstück zu schaffen.“

Im Augenblick konzentrieren sich die Arbeiten der EWE-Baufachleute auf die innere Erschließung der Baufelder. Sie soll voraussichtlich im Herbst 2020 abgeschlossen sein. „Danach können wir uns mit Themen wie zum Beispiel einem Architektenwettbewerb überhaupt erst beschäftigen“, warnt der Sprecher vor der Erwartung größerer Arbeiten in naher Zukunft.

Bereits abgeschlossen ist die äußere Erschließung. Sowohl die Karlstraße als auch der betroffene Abschnitt der Donnerschweer Straße wurden in den vergangenen Monaten für die neue Nutzung des Areals ertüchtigt.

Weiterhin kein abschließendes Ergebnis gibt es bei den Überlegungen innerhalb des Unternehmens, einen Großteil der Fläche für eigene Zwecke zu nutzen. Immer wieder war in den vergangenen Jahren die Überlegung aufgetaucht, hier eine Zentrale für den Konzern zu errichten. Ob es dazu kommt, steht weiter aus. „Was die eventuelle Zentralisierung unserer verschiedenen Oldenburger Standorte unter anderem auf dem Bahnhofsgelände angeht, ist noch keine Entscheidung gefallen“, erklärte die EWE auf NWZ-Nachfrage.

Die EWE entwickelt auf diesem zentral gelegenen Gelände praktisch einen neuen Stadtteil – hauptsächlich für Büro- und Dienstleistungszwecke und zu einem kleineren Anteil für Wohnraum. Zur Bebauung gehören umfangreiche Parkplätze und ein Hotel. Mehrere Hochhäuser – zwölf Geschosse sind geplant – sollen einen optischen Akzent setzen. Zur Bahnlinie hin werden Parkhäuser entstehen, die als Lärmschutz dienen. Ein Teil der Fläche steht allerdings vorübergehend nicht zur Verfügung: Die DB Netz AG als Bauherr des Streckenausbaus durch Oldenburg richtet hier ein Baulager ein.

Vor genau fünf Jahren, im Oktober 2014, war der Entwurf des Groninger Architekturbüros KAW mit Architekt Reimar von Meding als Sieger eines Architektenwettbewerbs prämiert worden.

Städtebaulich soll das Quartier eine Verbindung schaffen zwischen Hauptbahnhof und Pferdemarkt – unter anderem ein durchgehender Fußweg dient diesem Zweck.

Auch die Weser-Ems-Halle würde durch die Entwicklung des Geländes näher an den Pferdemarkt rücken.