Oldenburg Es bruzelt und zischt in Lieus Imbiss in der Heiligengeiststraße 25. Anna und ich hatten heute mal Lust auf etwas anderes – und haben uns für Vietnamesisch entschieden. Anna liebt diese Küche und darf sich nach langjähriger Probiererei durch Asiens Suppenwelt mittlerweile als Kennerin bezeichnen. So nimmt sie auch die Pho Bo-Suppe (5,90 Euro). Eine andere Kundin lobt prompt ihre Wahl – die Brühe sei einfach fantastisch, schwärmt diese.

Ich brauche allerdings noch ein wenig, um meine Mahlzeit zu wählen, denn das Angebot ist groß. Ich entscheide mich für einen Klassiker: gebratene Nudeln mit Hühnchenfleisch (3,80 Euro).Danach muss ich aber erst mal über eine Minute vor dem Tresen rumstehen, bis ich begrüßt und auf meinen Wunsch angesprochen werde. Allerdings haben die Frauen vor meinen Augen fleißig mit Annas Essen zu tun, das sie frisch zubereiten.

Voller Vorfreude nimmt meine Kollegin ihre Pho Bo-Suppe entgegen. Anna schnüffelt und schnüffelt, ja inhaliert fast den Duft der Suppe. Nach einem Löffel steht fest: Die könnte sie literweise einfach so trinken. Als Einlagen gibt es Reisbandnudeln, wirklich zartes Rindfleisch, Sprossen, frischen Koriander und Lauchzwiebeln. Einen Hauch Minze meint Anna auch zu schmecken, ist sich aber nicht sicher. Ein paar Chiliflocken verleihen dem Ganzen eine schöne Schärfe, die aber nicht dominant ist. Wie es sein muss, schmeckt man jede Zutat einzeln – ein Traum, für den Anna sofort fünf Punkte geben würde.

Meine Nudeln sind zwar gut, lassen mich jetzt aber nicht jubeln. Etwas mehr, als die wenigen erdnusskleinen Bröckchen Fleisch hätten dem Gericht schon gut getan. Auch die Bambussprossen, Zwiebeln und Salatblätter könnten reichhaltiger vertreten sein. Dafür sind die gebratenen Nudeln geschmacklich okay – vielleicht eine Spur zu salzig. Positiv: Die große Portion macht mehr als satt. Das Gericht habe ich schon besser gegessen, deshalb tendiere ich zu drei von fünf Punkten.

So ein richtiger Genuss will bei mir auch nicht aufkommen, weil es sich beim Lieus um einen Stehimbiss mitten in der Fußgängerzone handelt. Wir sitzen auf leicht wackeligen Hockern, und unser Essen steht auf einer circa 30 Zentimeter breiten Resopalleiste. Aber wir haben noch Glück gehabt. Andere müssen stehen. Deswegen würde ich auch maximal zwei Punkte für das Ambiente vergeben.

Anna ist da anderer Meinung. Sie findet, wenn man sich für einen Straßenimbiss entscheidet, darf man kein herausragendes Ambiente erwarten. Es muss sauber sein (das ist es), und man muss sich wohlfühlen (das tut sie). Anna mag eben das Essen auf der Straße. Besonders, wenn es asiatisch und frisch zubereitet ist, und es noch Besonderheiten wie das selbst gemachte Limonengetränk mit Rohrzucker (2,90 Euro) gibt. Da würde man sich gleich nach Vietnam versetzt fühlen. Ein wenig zumindest. Und dann noch das nette Pläuschchen mit der Besitzerin – so etwas mache eben das Feeling aus, sagt Anna. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu bequem und pingelig.

Die Wertung

Essen: 4 von 5 Punkten

Service/Freundlichkeit: 3,5 von 5 Punkten

Ambiente: 3 von 5 Punkten

Preis/Leistung: 3,5 von 5 Punkten

Fazit: Gute Auswahl – es gibt auch vegetarische Speisen. Und: Schlürfen ist ausdrücklich erlaubt. Das Essen ist frisch und schmeckt auch toll. Die Preise sind okay. Für vier Sterne bei Preis/Leistung reicht es nicht ganz, weil Annas Fanta nicht kalt war und ich ein wenig lange auf mein Essen warten musste.

Lieus Imbiss, Heiligengeiststr. 25, 26122 Oldenburg, Tel.: (0441) 21 92 99 57, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag ist Ruhetag.