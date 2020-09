Grüne kritisieren Krogmanns Fehlen

Oldenburg /Hannover Die Grünen im Stadtrat kritisieren das Fehlen von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) beim „Parlamentarische Abend“ in Hannover, bei dem die Universität Oldenburg am Montag in Hannover die Zusagen des Landes Niedersachsen für die „European Medical School“ (EMS) angemahnt hatte. „Als Oberbürgermeister und Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums hätte er Flagge zeigen müssen“, betont Fraktionssprecherin Rita Schilling. „Stattdessen sorgte er ohne Not mit seiner Abwesenheit für ein misszudeutendes Signal.“ Schilling kritisierte, dass sich Krogmann für den Ausschuss für Allgemeine Angelegenheiten entschieden habe und nicht dafür, nach Hannover zu fahren, um für eine bessere finanzielle Ausstattung der EMS zu werben. „Der Oberbürgermeister verpasste eine gute Chance, in Hannover für die Universitätsmedizin in Oldenburg einzutreten.“