Oldenburg Tiere sind, genau wie wir Menschen, natürlich auch hitzeempfindlich. Gerade ältere Tiere vertragen die Hitze in der Regel nicht gut. Daher sollte man als Tierhalter bei Temperaturen über 30 Grad besonders gut auf sein Tier acht geben. Denn wer leichtfertig mit den hohen Temperaturen umgeht, der kann seinem Tier großen Schaden zufügen.

Worauf sollte man als Tierhalter achten ?

Generell sollte man darauf achten, dass die Tiere nie zu lange in der Hitze verharren müssen. Direkte Sonneneinstrahlung müsse so gut es ginge vermieden werden, denn auch Tiere können einen Sonnenbrand bekommen, erklärt Lisa Kopietz vom Oldenburger Tierheim. Je kürzer das Fell des Tieres, desto wahrscheinlicher auch ein Sonnenbrand. Gerade Katzen mit hellem, kurzem Fell seien an den Ohren sehr anfällig.

Natürlich lässt sich kaum kontrollieren, ob die Katze sich unterwegs auch nicht zu lange in der Sonne aufhält, aber im Normalfall würden Katzen sich bei diesem Wetter instinktiv kühle und schattige Plätze suchen. Wenn man doch einmal sieht, dass sich der Stubentiger mitten in der prallen Sonne räkelt, dann sollte man ihn sich jedoch schnappen und woanders hinbringen. Mit Sonnenschutz sollte man sein Tier aber nicht eincremen.

Gassi gehen muss natürlich auch bei sehr hohen Temperaturen sein. Wo man mit seinem Hund hingeht, sollte aber gut überlegt sein. Und auch die Mittagshitze sollte man nach Möglichkeiten meiden.

Wer mit dem Hund raus muss, der sollte also darauf achten, dass man den Hund nicht die ganze Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzt und der Boden nicht zu heiß ist. Gerade Asphalt kann sich extrem aufheizen und schlimme Verbrennungen an den Pfoten verursachen. „Man kennt das selbst ja auch, wenn man im Sommer am Strand barfuß auf Sand läuft“, erzählt Kopietz. Das sollte man, bevor man losgeht, bedenken. Wälder würden sich bei hohen Temperaturen besonders anbieten, da es dort ausreichend Schatten gibt.

Wichtig sei auch, dass die Tiere immer genug zu trinken haben. „Man sollte auch Tränken im Garten oder auf dem Balkon für Wildtiere zur Verfügung stellen“, empfiehlt die Tierpflegerin. Denn auch die Vögel, Igel und Insekten brauchen bei hohen Temperaturen viel Wasser und freuen sich über jede zur Verfügung stehende Wasserquelle.

Wie kann ich meinem Tier Abkühlung verschaffen ?

Hunde würden sich sehr über feuchte Handtücher freuen. Die kann man einfach auf den Boden legen, der Hund wird sich dann im Bedarf darauflegen. Auch „Hunde-Eis“ ist eine tolle Möglichkeit, um dem Tier eine Abkühlung zu verschaffen.

„Das machen wir hier auch oft“, erzählt Kopietz. „Man kann es auch ganz einfach selber machen. Einfach Nassfutter in Eiswürfelformen füllen und dann ab in den Kühler damit.“ Man dürfe die Tiere selbstverständlich nicht in Massen damit füttern, aber generell finden die Vierbeiner das ganz toll.





Was darf man auf keinen Fall machen ?

Bei hohen Außentemperaturen sollte man den Tieren keine körperlichen Anstrengungen zumuten. Den Hund also nicht mal eben neben dem Fahrrad herlaufen lassen.

Was natürlich gar nicht geht, ist ein Tier allein im Auto zu lassen. „Auch keine zwei Minuten!“, macht Lisa Kopietz deutlich. Auch dürfe man seinen Hund nicht mitten in der prallen Sonne anleinen und dann ewig im Laden verschwinden. Wenn einem ein Hund auffällt, der in einer dieser Situationen ist, sollte man sofort reagieren.

Die Feuerwehr rufen, um das Tier zu befreien, ist da besser, als lang nach den Besitzern zu suchen. Gerade wenn das Tier extrem stark hechelt, sollte man direkt reagieren. Besteht die Möglichkeit, dann sollte man versuchen, das Tier runter zu kühlen. „Aber auf gar keinen Fall zu stark“, erklärt Kopietz. Eiswürfel wären da keine gute Wahl, das würde den Kreislauf der Tiere zu sehr belasten. Besser könne man zu einem nassen Handtuch greifen, um dem Tier zu helfen.

Wer Tiere in Käfigen zu Hause hat, für den gilt: Niemals den Käfig in die Sonne stellen! Am besten sucht man sich den kühlsten Raum im Haus und platziert den Käfig dort. „Und wenn es das Badezimmer ist, dann kommen die Tiere da rein“, erklärt Kopietz. Gerade für stressanfällige Tiere wie Meerschweinchen und Kaninchen stellen hohe Temperaturen eine enorme Belastung dar.

Von Ventilatoren vor den Käfigen rät die Mitarbeiterin des Oldenburger Tierheims ebenfalls ab. Zum einen wisse man nie, was man da alles so aufwirbelt, zum anderen muss das Temperaturempfinden der Tiere nicht mit dem eigenen übereinstimmen. Fragen kann man sie ja schlecht. Außerdem könnten gerade Vögel die Zugluft nicht so gut vertragen.