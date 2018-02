Oldenburg /Hundsmühlen Die Metapher vom Untergang dürften die Mitarbeiter des ambulanten psychiatrischen Pflegedienstes Atlantis in den vergangenen Tagen öfter als genug gehört haben. Wie die namensgebende Insel steht das Unternehmen in Hundsmühlen mit rund 80 Mitarbeitern und knapp 1000 Klienten – viele davon aus Oldenburg – vor dem Ende.

Seit der vergangenen Woche befindet sich Atlantis im vorläufigen Insolvenzverfahren. Firmengründer und Geschäftsführer Horst Warnicke leitet das Unternehmen mit Zustimmungsvorbehalt des Vareler Insolvenzverwalters Dr. Bernd Sundermeyer weiter. Grund für das Ende ist laut Sundermeyer die Kündigung von Verträgen durch mehrere Kostenträger. „Eine Sanierung war da nicht mehr möglich.“

Am Ende dieses vorläufigen Verfahrens wird die Abwicklung des Unternehmens stehen. „Der Geschäftsbetrieb wird zum 31. März eingestellt“, stellt Sundermeyer gegenüber der NWZ klar. Die rund 80 Mitarbeiter erhalten ihre Kündigung, die betreuten Patienten haben noch sechs Wochen Zeit, sich einen neuen Anbieter zu suchen, um lückenlos weiterbetreut zu werden. Eine offizielle Mitteilung des Unternehmens wird an diesem Freitag an die Patienten ausgesandt.

„Nach meinen Erfahrungen ist diese Übergangsfrist ausreichend“, sagt Sundermeyer, der bereits einige Insolvenzen im Pflegebereich verwaltet hat. „Die Betreuer kommunizieren die Situation offen mit den Klienten und unterstützen sie bei der Suche.“ Betreuer, die einen neuen Arbeitgeber haben, können Klienten mitnehmen. „Das Risiko, dass über die Frist hinaus Klienten unversorgt bleiben, ist minimal.“

Die Mitarbeiter sollen ihren Lohn für Februar fristgerecht erhalten. „Es gibt eine Insolvenzgeld-Vorfinanzierung, so dass die Mitarbeiter nicht bis zum Ende des Verfahrens auf ihr Gehalt warten müssen“, so Sundermeyer.

Für die Mitarbeiter herrscht damit jetzt zugleich die Klarheit, die viele nach eigenen Angaben bereits seit Ende vergangenen Jahres vermissten. Seitdem sollen ein Wechsel in der Geschäftsführung und eine Neugründung mit Übernahme von Mitarbeitern und Patienten im Gespräch gewesen sein.

So wurde ihnen im vergangenen Herbst Torsten Abeling (55), Pflegeheim-Betreiber aus Esterwegen, als neuer Geschäftsführer zum 1. Januar vorgestellt. Im Januar folgte die schriftliche Mitteilung, dass Atlantis zum 1. Februar von Abelings Fachdienst „Ambulant Psychiatrische Pflege APC“ übernommen werde.

Erste Gerüchte über eine Insolvenz wies Warnicke Mitte Januar mit Hinweis auf neu ausgehandelte Versorgungsverträge zurück.

Am 7. Februar jedoch mailte Warnicke an die Mitarbeiter, dass es mit Atlantis nicht mehr weitergehe. „Und seitdem ward er nicht mehr gesehen“, sagt eine bislang Beschäftigte, die wie weitere Kollegen nicht namentlich genannt werden will.

Torsten Abeling bestreitet auf Anfrage der NWZ sowohl eine Tätigkeit für Atlantis als auch eine geplante Übernahme. Ihm sei lediglich der Posten des Geschäftsführers angeboten worden, er habe ihn aber nicht angetreten. „Richtig ist, dass ich allein versucht habe, die Ambulante Psychiatrische Pflege APC zu gründen. Ziel der Gründung war, einen weiteren Anbieter zu etablieren. Sicherlich hätte der ein oder andere Klient oder auch Mitarbeiter zu diesem Unternehmen gewechselt.“ Die Gründung sei aber aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich gewesen, so Abeling weiter. Horst Warnicke war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Viele Mitarbeiter fühlen sich durch die widersprüchlichen Ankündigungen und Versprechen verschaukelt. „Es herrschte immer ein offenes vertrauensvolles Verhältnis zu Horst Warnicke“, sagt eine weitere Mitarbeiterin. „Aber unser Vertrauen ist in den letzten Monaten offensichtlich ausgenutzt worden.“