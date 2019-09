Oldenburg Die Autobahnbrücke der A 29 über die Hunte wird komplett abgerissen und erneuert. Das berichtete die zuständige Landesbehörde im Verkehrsausschuss. Eine Sanierung der bestehenden Pfeiler ist damit vom Tisch. Zudem gibt es konkrete Überlegungen zu den Baustellenzufahrten.

So werden von Norden aus die Baufahrzeuge vom östlichen Teil der Nordtangente (Anschlussstelle Osternburg) aus am Fuß des Autobahndamms zur Baustelle fahren. Südlich der Hunte gibt es zwei Varianten: eine über die Straße Klostermark am Blankenburger See und am Kloster Blankenburg vorbei; eine über Werrastraße und Fuldastraße durch das Gewerbegebiet Osthafen und weiter über den Sommerdeich. „Wobei wir die zweite Variante bevorzugen, auch weil wir bei der anderen Route schon einige Bäume entfernen müssten“, sagte Projektleiter Ansgar Behrens von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Was an der A 29 passieren wird, wird wohl die spektakulärste Baustelle seit langem in Oldenburg. So soll die mittlere Brückenplatte über der Hunte herausgetrennt und mit so genannten Litzenhebern (spezielle Seilzüge) auf einen schwimmenden Ponton hinabgelassen werden. Spezialbagger und Kräne werden sich um die übrigen Bereiche kümmern und auch vor den Pfeilern nicht Halt machen. „Ein Sanierung wäre zwar möglich, aber nicht wirtschaftlich“, berichtete Behrens von den Ergebnissen der Voruntersuchungen.

In diesem Zuge sollen auch die Stützen neu angeordnet werden, damit keine mehr im Wasser steht. Das vereinfacht die Durchfahrt für Schiffe auf der Bundeswasserstraße und entbindet von der Pflicht, technische Hilfen für die Schifffahrt einzubauen.

Der Wanderweg und die Straße Klosterholzweg werden während der gesamten Bauarbeiten gesperrt bleiben müssen, kündigte Behrens an. Die beliebte Freizeitroute direkt am Wasser entlang der Hunte soll aber nach Möglichkeit offen bleiben. Bis zur endgültigen Fertigstellung der Brücke warten müssen die Oldenburger auf den Neubau des Rad- und Fußweges, der unter der Fahrbahn entlangläuft. Dieser soll dafür mit 2,50 Meter Durchfahrtshöhe großzügiger wiederhergestellt werden. Auch der Zugang soll erleichtert werden. „Ob komplett auf Treppen verzichtet werden kann, können wir allerdings zum jetzigen Planungsstand noch nicht sagen“, so Behrens.

Die konkrete Entwurfsplanung soll im kommenden Jahr erstellt werden. Die Landesbehörde hofft, in zwei Jahren mit dem Bau beginnen zu können bei einer geschätzten Bauzeit von vier Jahren. Jeweils eine Spur in jede Richtung soll während der gesamten Bauzeit (bis auf einzelne Vollsperrungen) auf jeden Fall für den Verkehr geöffnet bleiben. „Wenn der erste Bauabschnitt fertig ist, sind vielleicht eine oder sogar zwei Spuren mehr möglich“, sagte Behrens.

Wenn das alles geschafft ist, wartet bereits die nächste Aufgabe auf die Landesbehörde. In rund zehn Jahren muss die Brücke der A 28 am Haarentor erneuert werden.