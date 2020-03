Hygiene Beim Geldabheben: Wie reagieren Oldenburger Banken auf das Coronavirus?

Oldenburg Das Interesse an Bargeld ist in Corona-Zeiten nicht gerade gesunken. Viele fühlen sich sicherer, wenn sie etwas im Portemonnaie haben. Aber wie sieht das Geldabheben am Bankomaten in Bezug auf die Hygiene aus?

Es gelte für alle, „schon jetzt, neue Gewohnheiten einzuüben“, sagt eine Oldenburger Allgemeinärztin. Natürlich gehörten neben Dingen wie Türklinken oder Druckampeln die Bank-Automaten dazu.

Sie hält dünne Handschuhe für eine sinnvolle Lösung für die Bedienung des Automaten. Die Banken selbst haben das Thema auch im Blick. „Unsere Reinigungskräfte sind angewiesen, noch intensiver als ohnehin schon zu putzen, das geht bei den Türklinken los und umfasst auf jeden Fall auch die 189 Bank-Automaten“, sagt LzO-Sprecher Andreas Renken.

Das passiert aber weiter nur einmal am Tag. Noch im Februar hatte die LzO zusätzliche Desinfektionstücher bestellt, mit denen die Mitarbeiter im Lauf des Tages regelmäßig über die Automaten wischen sollten. Eigentlich sollten die Tücher schon letzte Woche kommen – „und jetzt heißt es: in den nächsten vier Wochen“, sagt Renken. Auch die OLB, die allein in ihrem nördlichen Geschäftsgebiet 300 Automaten unterhält, „hat das Thema verschärft im Blick“, sagt OLB-Sprecherin Britta Silchmüller. Hier ist zumindest schon mal ein Teil der bestellten Desinfektionstücher eingetroffen, auf weitere wird dringend gewartet.