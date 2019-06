Oldenburg Die IHK und der Wirtschaftsverband Weser halten die Entscheidung des Wasser- und Schifffahrtsamts (WSA), die Cäcilienbrücke in Oldenburg außer Betrieb zu nehmen, zwar für richtig. Sie äußern aber Bedenken hinsichtlich der aktuellen Pläne, den Brückenträger zu Beginn der Sommerferien auf 1,60 Meter anzuheben. Das könne für die betroffene Wirtschaft „nur eine Notlösung sein, die nur für einen sehr kurzen Zeitraum tragbar ist“, so IHK Wirtschaftsverband.

Denn die Schiffe könnten nur bei Niedrigwasser in einem sehr kurzen Zeitfenster passieren. Dieser Engpass führe absehbar „zu unzumutbaren Staus“. Die Schleuse und die Eisenbahnbrücke in Oldenburg seien zusätzliche Nadelöhre. Die Unternehmen brauchten aber Planbarkeit – unabhängig vom Wetterbericht, erklären IHK und Wirtschaftsverband Weser.

Deshalb müssten ein Abbau des Brückenteils oder eine Anhebung der Brücke auf eine Maximalhöhe von 3,50 Meter bereits jetzt als nächste Schritte geplant werden, bevor die Ersatzbrücke im Frühjahr 2020 fertiggestellt sei. Man sehe natürlich auch die erheblichen Auswirkungen für Fußgänger und Radfahrer. Fakt sei aber, dass es für die Schifffahrt bis zur Fertigstellung der Behelfsbrücke überhaupt keine Ausweichstrecken gebe.

„Dass wir in eine solche Situation geraten können, war bekannt“, so IHK und Verband. Das WSA jedenfalls habe immer betont, wie dringlich die Brückensanierung ist, die planerisch auch von der Stadt begleitet werde.

Hintergrund: Die seit Jahren baufällige Brücke über den Küstenkanal kann bereits ab unter 20 Grad Außentemperatur nicht mehr gehoben werden. In dem Fall wäre die Binnenschifffahrt auf dem Küstenkanal blockiert und die Erreichbarkeit des Oldenburger Hafens stark eingeschränkt. Das WSA will die Brücke deshalb am Wochenende 6./7. Juli auf 1,60 Meter anheben. Sie wäre dann trotzdem nur sehr eingeschränkt für die Schifffahrt passierbar.

„Rund 1,5 Million Tonnen Güter sowie über 7000 Container werden laut aktuellem Bericht der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt per Binnenschiff über den Küstenkanal bei Oldenburg transportiert. Neben Baustoffen sind das in erheblichem Umfang Agrargüter mit großer Bedeutung für die Ernährungswirtschaft im Südoldenburgischen“, sagt Felix Jahn, IHK-Geschäftsführer für Verkehr, Schifffahrt und Häfen.

„Eine Behinderung der Binnenschifffahrt bedeutet also nicht nur einen wirtschaftlichen Schaden für den Hafen Oldenburg, sondern für alle Schifffahrtsunternehmen, die den Küstenkanal hier auf ihrer Fahrt zwischen Weser, Hunte und Dortmund-Ems-Kanal passieren müssen oder für Unternehmen, die am Küstenkanal angesiedelt sind und das Binnenschiff für die Rohstoffversorgung nutzen“, erklärt Uwe Beckmeyer, Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes Weser. „Die Ladung müsste durch mehrere Tausend Lkw-Transporte befördert werden mit entsprechenden Auswirkungen auf Emissionen und das regionale Straßennetz.“

Zwischenzeitlich hatte sich auch die Bundestagsabgeordnete Amira Mohamed Ali (Linke) eingeschaltet und eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung bezüglich des WSA-Vorgehens gestellt. Sie kritisierte, dass den Bürgern nicht klar kommuniziert werde, wie der Stand der Planung sei. Inzwischen liegen die Antworten vor. Sie gehen allerdings nicht über die bereits in der NWZ veröffentlichten Informationen hinaus.