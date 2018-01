Oldenburg Der Abriss des maroden Finanzamtsgebäudes in der 91er-Straße rückt näher: Wie die CDU-Landtagsabgeordnete Esther Niewerth-Baumann am Donnerstagabend mitteilte, will das Staatliche Baumanagement Niedersachsen Ende dieses Jahres mit dem Abriss des stark asbestbelasteten Gebäudes beginnen.

Das Vergabeverfahren für die Planungsleistungen zum Abriss sei abgeschlossen, teilte die Abgeordnete und Ratsfrau nach Gesprächen mit Finanzminister Reinhold Hilbers mit. Nun werde die Bauplanung für den Abriss erstellt. Der Abbruch der Gebäude werde nicht nur wegen der erheblichen Schadstoffbelastungen, sondern auch aufgrund der beengten Grundstücksverhältnisse als komplex und aufwendig eingestuft. Die größte Herausforderung besteht der Mitteilung zufolge in der Entfernung der Wärmedämmung, die vollflächig mit einem asbesthaltigen Kleber angebracht wurde. Die Behörde war vor einem Jahr an den Stubbenweg umgezogen. Seitdem steht der Betonbau an der 91er-Straße leer.