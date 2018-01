Oldenburg Der Streit zwischen der Stadtverwaltung und dem Verein Bauwerk gewinnt an Schärfe: Die Stadt verwehrt dem Verein den für Donnerstag geplanten Neujahrsempfang in der Mohrmann-Halle („Bauwerk-Halle“) am Pferdemarkt. Die Halle sei nicht beheizbar und stehe nur im Sommer zur Verfügung, begründet die Stadt ihre Ablehnung. Die Grünkohl-Weltmeisterschaft im vergangenen Januar sei eine einmalige Ausnahme gewesen.

Der Bauwerk-Verein hat die Nutzergruppen für Donnerstag unter anderem zur Vorstellung des neuen Jahresprogramms in die Halle eingeladen. Die Veranstaltung finde nun am Donnerstag, 11. Januar, 18 Uhr, vor der Halle statt, teilte der Vorstand des Bauwerk-Vereins am Freitag mit. Die Stadt habe den Aufbau eines Zeltes genehmigt.

Die Untersagung heizt den Konflikt um die Nutzung der Halle an. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hatte sich für einen Verkauf an die Gemeinnützigen Werkstätten ausgesprochen. Die Halle soll zu einem inklusiven Restaurant umgebaut werden. Der Bauwerk-Verein („Forum für Oldenburger Baukultur“) will die Halle weiterhin für kulturelle Veranstaltungen nutzen.

Der Neujahrsempfang ist nach Mitteilung des Vereins ein Zeichen der Solidarität für den Erhalt der Halle als „Ort der Kultur in Oldenburg“.