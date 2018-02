Oldenburg Baugrundstücke sind in Oldenburg Mangelware – und werden entsprechend immer teurer.

Die Zahl der Grundstücksverkäufe insgesamt ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 2295 gefallen. In Euro betrachtet ist der Umsatz um ein Prozent leicht gestiegen. Insgesamt haben 123 Hektar Fläche im Vorjahr den Besitzer gewechselt – acht Prozent weniger als 2016.

• Bauland

Bei den Baugrundstücken ließ das geringe Angebot die Zahl der Verkäufe von 119 auf 109 sinken. Die Quadratmeterpreise stiegen entsprechend kräftig an: Für ein Baugrundstück mittlerer Größe legten Käufer im Durchschnitt 320 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch – im Vorjahr waren es noch 250 Euro.

Die Preise schwankten allerdings je nach Lage stark, machten der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Holger Seifert und sein Stellvertreter Lutz Mannhaupt bei der Vorstellung der Bilanz 2017 deutlich.

• Ein- und Zweifamilienh.

Ebenfalls rückläufig (von 458 auf 422) war im vergangenen Jahr die Zahl der mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebauten Grundstücke. Den mittleren Kaufpreis beziffert der Gutachterausschuss hier mit 280 000 Euro (2016: 260 000 Euro). Von 205 auf 217 angestiegen ist die Zahl der verkauften Reihenhäuser und Doppelhaushälften. Der mittlere Kaufpreis zog von 187 000 auf 209 000 Euro an.

• Wohnungen

Die Zahl der Kaufverträge für Wohnungseigentum sank von 1208 auf 1088. Der durchschnittliche Quadratmeter-Preis schrammt bei Neubauten im Vorjahr an der 3000-Euro-Marke (2990 Euro). Im Vorjahr waren es noch 2865 Euro pro Quadratmeter. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen ermittelten die Gutachter einen mittleren Preis von 1895 Euro – ein Jahr zuvor waren es noch 1670 Euro pro Quadratmeter.

• Wie geht es weiter?

Mit Prognosen halten sich die Gutachter zurück. Ob die Preise für Bauland weiter steigen – und ob in dem Tempo wie in den vergangenen Jahren – lassen Seifert und Mannhaupt offen. Ein entscheidender Faktor sei die Entwicklung der Zinsen, meint Mannhaupt; günstiges Geld wirke sich verstärkend auf die Nachfrage aus. Weiterer entscheidender Punkt: der Zuzug. Von der Nachfrage hänge ab, wie der Markt das Angebot – vor allem durch größere Baugebiete am Bahndamm, am Hafen und auf dem Fliegerhorst –aufnehme.

Christoph Kiefer https://www.nwzonline.de/autor/christoph-kiefer Redaktionsleitung

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2101 Lesen Sie mehr von mir