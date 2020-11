Immobilien in Oldenburg: Preise bröckeln seit langem mal wieder

Oldenburg „Die Immobilienpreise in Oldenburg kennen nur eine Richtung: nach oben.“ So oder ähnlich hat so mancher Artikel in den vergangenen Jahren begonnen. Das scheint erst einmal Vergangenheit zu sein. Die Corona-Krise hat in Niedersachsen die Preisentwicklung bei Eigenheimen verlangsamt. In einigen Städten und Kreisen sind die Preise sogar gesunken – darunter in Oldenburg. Das zeigt eine Auswertung des Instituts empirica im Auftrag der LBS Norddeutsche Landesbausparkassen Berlin-Hannover (LBS Nord).

Die Situation

In Oldenburg liegt der mittlere Preis für ein Eigenheim aus dem Bestand bei 390.000 Euro. Die Stadt ist damit in der niedersächsischen Preisskala abgestiegen – vom sechsten auf den achten Platz. Teuerstes Pflaster ist nach wie vor Hannover (669.550 Euro) vor Osnabrück (481.500 Euro). Um ein Eigenheim des mittleren Standardpreises zu finanzieren sind in Oldenburg damit 10,2 Jahresnettoeinkommen nötig. Vor Jahresfrist war es noch gut ein Jahreseinkommen mehr (11,5).

In Oldenburg sind die Preise damit seit dem dritten Quartal 2019 um zwei Prozent gesunken. Da waren für Einfamilienhäuser noch durchschnittlich 398.000 Euro zu zahlen. Auch die Zahl der Angebote ging zurück und lag um 16 Prozent unter dem Vergleichzeitraum.

Längst keine Trendwende



Blick in die Kreise

Eine ähnliche Entwicklung verzeichnet der Landkreis Oldenburg. Während die Eigenheimpreise hier seit 2017 pro Jahr im Durchschnitt um sechs Prozent stiegen, stagnierten sie gegenüber 2019 bei rund 329.000 Euro. Die Zahl der Inserate verringerte sich um gut neun Prozent.

Ganz anders die Situation im Ammerland: Im zweiten Quartal 2020 waren gut ein Fünftel weniger Objekte auf dem Markt, indes stiegen die Preise um rund 16 Prozent. Der Preiszuwachs liegt damit um 7 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Aktuell wird im Landkreis Ammerland ein Standardpreis von 345.000 Euro verlangt. „Preistreiber“ waren vor allem Bad Zwischenahn und Wiefelstede.

Die Einschätzung

„Im Augenblick beobachten wir eine kleine Atempause bei den Immobilienpreisen“, erklärt Dr. Rüdiger Kamp, Vorstandsvorsitzender der LBS Nord. „Das kann sich aber schnell wieder ändern. Nach wie vor ist das Angebot auf dem Immobilienmarkt knapp, und die Nachfrage nach Eigenheimen wird weiter steigen. Denn gerade durch die Erfahrungen der Corona-Krise ist vielen Menschen bewusst geworden, welch großen Wert ausreichend Platz in den eigenen vier Wänden und ein eigener Garten haben können.“

Mehr Finanzierungen

Trotz der Corona-Krise hat sich der Wohnimmobilienmarkt bisher als robust erwiesen. Der Wunsch nach Wohneigentum habe auch in der aktuellen Krisensituation nicht nachgelassen, stellt Kamp fest. Entsprechend sei in der Region Oldenburg die Nachfrage nach Finanzierungen deutlich gestiegen. Die LBS Nord arbeitet hier mit der mit der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) zusammen. Die LzO vermittelte bis Ende September 56 Millionen Euro an LBS-Sofortfinanzierungen und steigerte ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 83,1 Prozent.

Auch der LBS-Außendienst konnte deutlich zulegen und schloss in den ersten drei Quartalen 16 Millionen Euro (+ 34,2 Prozent) an Sofortkrediten für den Bau, Kauf und die Modernisierung von Wohneigentum ab.