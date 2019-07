Oldenburg Studien zu Immobilienpreisen gibt es mittlerweile viele. Zwei brandaktuelle hat die Redaktion ausgewertet. Zum einen hat die Bausparkasse LBS (mit den Sparkassen) die Märkte in rund 1000 deutschen Städten untersucht. Auch das Oldenburger Maklerunternehmen Wübbenhorst geht in seinem Marktbericht auf die Entwicklung in diesem Frühjahr ein.





• Baugrundstücke

Die Zeiten, als man in Oldenburg einen Quadratmeter für 100 Euro bekam, sind längst vorbei. Laut LBS liegt die Preisspanne aktuell bei 210 bis 420 Euro für ein Einfamilienhausgrundstück. Als „häufigsten Preis“ nennt die Bausparkasse 270 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise weitgehend stabil geblieben, lediglich ein Plus von fünf Euro hat die LBS im Schnitt ausgemacht. Auch Wübbenhorst spricht von „weitgehend stabilen“ Grundstückspreisen, trotz eines sehr knappen Angebots. Interessenten müssten mit Summen von 300 bis 450 Euro rechnen, so Wübbenhorst-Geschäftsführer Cord Grasse in seinem Bericht.

Er weist auch darauf hin, dass trotz stabiler Grundstückspreise der Traum von Einfamilienhaus immer teurer wird. Die Baupreise haben nämlich stark zugelegt. „Die hohe Auslastung der Baufirmen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel treiben die Preise nach oben.“ Wer die Oldenburger Preise nicht mehr bezahlen will oder kann, der orientiert sich oft in Richtung Ammerland.

Die LBS hat für die Gemeinde Zwischenahn als „häufigsten Preis“ 125 Euro/Quadratmeter ermittelt. In Rastede sind es laut Studie 145 Euro, in Westerstede 170 Euro und in Wiefelstede 135 Euro. Allerdings gibt es in den einzelnen Gemeinden ein erhebliches Gefälle. Je näher an Oldenburg gelegen, desto teurer ist das Grundstück, so die Faustregel. Und auch gute Ortslagen erreichen Preise wie in Oldenburger Stadtteilen.

Mal zum Vergleich: In München reicht die Preisspanne von 1500 bis 4000 Euro/Quadratmeter. Der „häufigste Preis“ liegt fast zehnmal so hoch wie in Oldenburg und kleine Reihenhäuser als Neubauten gelten unter einer Million als Schnäppchen.





• Eigentumswohnungen

Hier hat die LBS bei Neubauten massive Preissprünge im Vergleich zum Vorjahresbericht ermittelt. Lag eine 80-Quadratmeter-Wohnung normaler Güte (ohne Garage/Stellplatz) 2018 bei einem „häufigsten Preis“ von 2850 Euro, so sind es nun 3380 Euro pro Quadratmeter – eine Steigerung um 42 400 Euro für die 80-Quadratmeter-Musterwohnung. Dies würde übrigens jetzt satte 270 000 Euro kosten. Generell liege die Spanne zwischen 3120 und 3800 Euro für „normale“ Neubauten, wobei für Top-Lagen noch deutliche Aufschläge fällig werden. Wübbenhorst geht bei Neubauten von einer Preisspanne zwischen 3000 und 3500 Euro/Quadratmeter aus. In sehr guten Lagen müssen deutlich über 4000 Euro bezahlt werden.

Nach wie vor sind Eigentumswohnungen bei Kapitalanlegern begehrt, insbesondere kleinere und zentral gelegene Objekte, die ein gutes Verhältnis zwischen Kaufpreis und zu erzielbarer Miete aufweisen. Hierbei, so Wübbenhorst in seinem Bericht, handle es sich vor allem um ältere Wohnungen. Für Baujahre aus den 70er und 80er Jahren müsse aber über 2000 Euro/Quadratmeter investiert werden. Als Beispiel nennt Grasse in dem Bericht eine 30 Jahre alte Wohnung mit 70 Quadratmetern für 160 000 Euro. Die LBS sieht bei gebrauchten Wohnungen einen „häufigsten Preis“ von 2350 Euro und eine Spanne zwischen 1990 und 3010 Euro. Im Mittel ein Plus von acht Prozent gegenüber 2018.





• Mietwohnungen

Viele Oldenburger stöhnen über die gestiegenen Mieten. Doch die Menschen haben sich inzwischen mit den Preisen abgefunden, hat man bei Wübbenhorst beobachtet. Dies liege auch an der guten wirtschaftlichen Lage und der Einkommensentwicklung.

Am stärksten gefragt seien derzeit kleinere Zwei-Zimmer-Wohnungen. Für gebrauchte Wohnungen (zwei und drei Zimmer) würden zwischen 7,50 und 8,50 Euro/Quadratmeter Kaltmiete fällig. Neubauten liegen zwischen neun und zehn Euro (und z.T. auch darüber). Top-Objekte kosten um die zwölf Euro, so das Maklerunternehmen. Und ein Ende der hohen Nachfrage sieht man nicht.

Die LBS hat zum Mietmarkt keine Daten erhoben.

• Einfamilienhäuser

Eine Preissteigerung von etwa zehn Prozent innerhalb eines Jahres hat Wübbenhorst bei kleineren und gut modernisierten Einfamilienhäusern ausgemacht. Weniger stark gefragt seinen Häuser aus den 70er Jahren mit mehr als 170 Quadratmetern Wohnfläche. Die Käufer schauen heute mehr auf die Qualität des Hauses, dafür sind sie bereit, auf Wohnfläche zu verzichten, hat das Maklerunternehmen beobachtet. Ein 30 Jahre altes Haus mit 130 Quadratmetern Wohnfläche und 500 Quadratmetern Grundstück liege bei 340 000 Euro. Für neue Doppelhaushälften müsse nicht selten mehr als 350 000 Euro gezahlt werden. Die LBS sieht für normale Einfamilienhäuser (120 Quadratmeter) eine Preisspanne von 220 000 bis 405 000 Euro. Als „häufigsten Preis“ nennt sie 290 000 Euro. Auch die Bausparkasse hat damit eine Steigerung von knapp zehn Prozent innerhalb eines Jahres ermittelt.

Nicht so stark wie bei den Baulandpreisen ist hier übrigens das Stadt-Land-Gefälle. Wiefelstede hat im grenznahen Bereich bereits Oldenburger Preise erreicht. Und in Rastede oder Zwischenahn kann man nur dann noch zu niedrigen Preisen kaufen, wenn man in einen dörflichen Ortsteil ausweicht.

• Wie geht es weiter?

Die LBS rechnet für den Nordwesten mit einer weiter leicht zunehmenden Nachfrage nach Bauland. Preissteigerungen von über fünf Prozent werden hier erwartet. Gebrauchte Einfamilienhäuser verteuern sich laut Prognose um zwei bis fünf Prozent, ebenso Eigentumswohnungen.