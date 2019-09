Oldenburg Lichterketten gehören zum Erscheinungsbild der Einkaufsstraßen in der Vorweihnachtszeit. Doch es wird immer schwieriger, die finanziellen Mittel für die Beleuchtung bei den Händlern in der Fußgängerzone einzuwerben, beobachtet das City-Management Oldenburg (CMO) als Organisator der Weihnachtsbeleuchtung.

„Leider haben in den vergangenen Jahren einige Betriebe ihr Engagement zurückgeschraubt, andere beteiligen sich gar nicht“, heißt es in einem aktuellen Rundschreiben an die Mitglieder des Vereins CMO, in dem sich Einzelhändler und Dienstleister der Innenstadt zusammengeschlossen haben. „Sollte sich dieser Trend so fortsetzen, werden wir die nötige Summe in diesem Jahr erstmals nicht aufbringen können.“

Im Gespräch mit der NWZ wird CMO-Vorsitzender Friedrich-August Fisbeck noch deutlicher. Es könne nicht angehen, dass einige Betriebe zwar von der festlichen Beleuchtung in der Vorweihnachtszeit profitierten, sich bei der Finanzierung aber aus der Verantwortung zögen, ärgert sich Fisbeck.

Der CMO will deshalb in diesem Jahr verstärkt darauf achten, dass die Weihnachtsbeleuchtung vor allem die Bereiche der Fußgängerzone schmückt, bei der sich die Geschäfte an der Finanzierung beteiligt haben. In anderen Bereichen könnte es „ruhig etwas dunkler bleiben“.

Dem Vernehmen nach sind die inhabergeführten Läden in der Innenstadt eher bereit, sich finanziell zu engagieren als Filialisten. In einem Fall, so ist zu hören, steht nicht einmal die Hausfassade zur Befestigung der Lichterketten zur Verfügung.

Der CMO wendet nach eigenen Angaben jährlich etwa 55 000 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung auf. Die Stadt gewährt einen Zuschuss von 20 000 Euro, so dass die Geschäfte selbst rund 35 000 Euro beisteuern müssen. „Verteilt sich diese Summe auf viele – idealerweise alle – Schultern, ist die jährliche Finanzierung kein Problem“, betont das CMO im Rundschreiben an die Mitglieder.

Bis zum 15. Oktober möchte das CMO wissen, welcher Betrieb sich an der Aktion 2019 beteiligt. „Die Ketten, für die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Beteiligungszusage eingegangen ist, werden in dieser Saison nicht hängen.“

In der Heiligengeiststraße soll die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr erstmals in den Bereich der Heiligengeisthöfe ausgedehnt werden. Frieder Schmidt, der die Mittel bei den Händlern in diesem Teil der Fußgängerzone einsammelt, hofft auf tatkräftige Unterstützung. „Ich hoffe, wir kriegen das wieder hin.“ Traditionell erstrahlen die Lichterketten samt Weihnachtsbaum am Lefferseck ab Eröffnung des Lambertimarkts.