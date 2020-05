Innenstadt: Kleine Kirchenstraße hat Schmuckstück

Oldenburg Ein altes Stück Oldenburg erstrahlt in frischem Glanz: Der Oldenburger Unternehmer Volker Hochheide vom Gerüstbau- und Malereibetrieb Schmacker hat das repräsentative, aber vernachlässigte Haus in der Kleinen Kirchenstraße 7 vor zwei Jahren gekauft und jetzt in den ursprünglichen Zustand versetzt. Nachdem es sehr lange einer Erbengemeinschaft gehörte, hatte es ein Bauunternehmer aus dem Oldenburger Umland übernommen, wegen des hohen Aufwandes aber nach kurzer Zeit wieder – an Hochheide – verkauft. Volker Hochheide sagte am Montag: „Mein Herz hat für dieses Haus geschlagen. Es war eine hohe Investition, aber in dieser Form ist es auch ein Gewinn für die Innenstadt. Es ist mir schon vor 25 Jahren aufgefallen, und ich habe mich gefragt: Wie kann man das nur so verlottern lassen?“

In das 1909 entstandene Gebäude, das unter Denkmalschutz steht und jetzt „hochwertig saniert wird“, so Hochheide, ziehen Gewerbe- und Wohneinheiten. Dazu gehören ein Maklerbüro, ein Notariat aus Bremen und ein Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Außerdem entstehen zwei Wohnungen von jeweils 75 Quadratmeter, in der alten Werkstatt links vom Hauptgebäude entsteht eine 110 Quadratmeter–Wohnung, auch das Dachgeschoss wird ausgebaut. Dafür fehlt nur noch der letzte Teil der Baugenehmigung.

Ein Teil der alten Klempner-Werkstatt wird abgerissen – für Gartenraum an der Südseite. Im weiteren Außenbereich entstehen Parkplätze, mit E-Ladestation.

