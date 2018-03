Oldenburg Die Qlex GmbH mit Sitz am Otterweg hat „eine weltweit einzigartige Drohne entwickelt, die mit ihrer Reichweite alles am Markt vorhandene überflügelt“, so die NBank, die die Förderung des Projekts durch die EU auf den Weg brachte.

Ziel der Oldenburger ist es, einen Teil des schnell wachsenden Marktes „Drohne“ mit ihrer Technologie zu besetzen. Der Mitgründer und Maschinenbauer Immo Weidner sagte auf Anfrage der NWZ über die Einsatzgebiete der beiden Qlex-Modelle, die bis zu vier Stunden/220 Kilometer (Creo Utility) beziehungsweise bis zu 5,2 Stunden/300 km (Creo Performance/in Entwicklung) zurücklegen und bei einer Spannweite von 2,45 Meter 50 bis 130 km/h schnell fliegen: „Die Drohnen braucht man für Infrastruktur-Aufnahmen etwa von Stromleitungen, Bahnleitungen und Straßen, wo bislang Flugzeuge und Helikopter eingesetzt werden. Genauso im Katastrophenschutz der Polizei, auch um Vermisste zu finden. Das sogenannte ,Precision Farming’ gehört ebenfalls dazu, bei dem es darum geht mit Luftaufnahmen von Feldern zu erkennen, wo in Teilbereichen tatsächlich noch gedüngt oder gespritzt werden muss und wo aber auch eben nicht mehr. Auch Flurschäden auf Getreidefeldern nach Unwettern gehören zum Einsatzbereich.“

Die Entwicklung des Prototyps, der jetzt in Serie gehen soll, ist keine völlige Überraschung: Qlex wurde im April 2017 im Keller eines Hauses am Otterweg gegründet. Das junge Team aus drei Gründern und inzwischen zehn Mitarbeitern bündelt Kompetenzen aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen wie Leichtbau aus Faserverbundwerkstoffen, Aerodynamik, Flugdynamik, Flugsteuerung und Elektronik. „Interdisziplinäres Denken und Handeln brachte den Durchbruch,“ sagte der Vorstandsvorsitzende der NBank, Michael Kiesewetter.

Um aus einer guten Idee auch einen Markteintritt zu ermöglichen, vermittelte die NBank Qlex in das EU-Programm „KMU Instrument Horizont 2020“, das 50.000 Euro vergab. Immo Weidner sagte: „Die unbürokratische Unterstützung durch die NBank hat uns geholfen, diese Förderung auch zu erhalten und jetzt mit internationalen Partnern in Verbindung zu treten.“

Karsten Röhr https://www.nwzonline.de/autor/karsten-roehr Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2110 Lesen Sie mehr von mir

Mehr Infos unter www.qlex.one