Oldenburg Nicht nur ultraschnell, sondern den Vorstoß in eine neue Geschwindigkeitsdimension verspricht das Versorgungsunternehmen EWE seinen Kunden, wenn es um moderne Glasfaseranschlüsse geht. Davon profitieren wollte auch Hermann Diercks aus Ofenerdiek. Leider war das Ergebnis, das er mit der Erteilung des Auftrages zur Verlegung des modernen Anschlusses erzielte ein gänzlich anderes, als sich der 64-Jährige erhofft hatte.

„Ich bin bereits im September 2018 auf das Angebot der EWE eingegangen, einen kostenlosen Glasfaseranschluss in mein Haus legen zu lassen“, berichtet Diercks. Dafür habe er einen Auftrag über das Unternehmen „Volker Schürmann Telekommunikation und Energie“ in Ofenerdiek gestellt. Weil sich Anfang dieses Jahres jedoch nichts getan hatte, was auf den neuen Anschluss hindeutete, erkundigte sich Hermann Diercks bei der EWE.

Auftrag nicht mehr auffindbar

„Mein Auftrag war nicht mehr auffindbar. Zum Glück hatte ich noch eine Durchschrift“, berichtet der Elektroinstallateurmeister im Ruhestand. Über das Beschwerdemanagement der EWE sei ihm dann, am 21. Juni, wie ursprünglich zugesichert, die kostenlose Verlegung des Glasfaseranschlusses angeboten worden. Voraussetzung sei gewesen, dass Familie Diercks weiterhin Kunde bei der EWE bleibt und auf ein Internet-Breitbandangebot wechselt. „Das war für uns in Ordnung“, so Dierks weiter. Eine schriftliche Bestätigung dieses Auftrages, auf die Hermann Diercks bestanden hatte, sei jedoch nicht eingetroffen – trotz Nachfragen am 9. und 13. Juli.

Paradebeispiel Servicewüste



Die große Überraschung gab es dann am 17. Juli: Im Haushalt der Familie funktionierten weder Internet noch Telefon. „Ich hatte keine Ahnung was da passiert ist, eine Information der EWE lag nicht vor“, erinnert sich Diercks. Einen Tag später habe er auf Nachfrage erfahren, dass die Anschlussumstellung auf das Breitbandsystem erfolgt sei. Diese habe er dann wiederum storniert, da er ja immer noch keine Auftragsbestätigung erhalten habe.

Dann kam die Rechnung

Es kam aber noch dicker für Diercks: „Am 26. Juli sind zwei Schreiben der EWE bei uns angekommen. Zum einen die Auftragsbestätigung für die bereits stornierte Anschlussumstellung und eine Rechnung für den Glasfaseranschluss, der noch verlegt werden soll. In Höhe von 399,99 Euro€. Der sollte eigentlich kostenlos sein“, berichtet der 64-Jährige.

Besonders unerfreulich sei, dass eine Beschwerde nur auf schriftlichem Weg per Mail möglich sei. „Wie soll das ohne funktionierenden Internetanschluss gehen?“, fragt sich Diercks. Eine telefonische Beschwerde sei laut Auskunft der EWE nicht möglich. Als Alternative sei ihm angeboten worden, die Beschwerde in einem EWE-Shop aufzugeben.

Kunde wartet auf die Rückabwicklung

Momentan nutzt Hermann Diercks den eigentlich schon stornierten Breitbandanschluss, den er in Betrieb nehmen konnte und wartet auf die Rückabwicklung des Auftrags. Denn eigentlich will er nur eines, dass alles wieder so ist wie früher.

Mit dem Fall konfrontiert bestätigt die EWE in einem Antwortschreiben „kleinere Prozessfehler bei der Einrichtung und Schaltung des neuen Glasfaserhausanschlusses des Kunden“. Weiterhin sichert das Unternehmen zu, dass Hermann Diercks die geforderten 399,99 Euro nicht zahlen muss, da diese Rechnung das Ergebnis eines automatisierten Prozesses gewesen sei, der durch die Neubuchung versehentlich angestoßen worden sei. Darüber hinaus sei man dem Kunden wegen der entstandenen Unannehmlichkeiten auch weiter entgegengekommen.