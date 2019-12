Oldenburg Jung, jünger, Unternehmensgründer. Für Jannes Runge war schon früh klar, wohin der Weg gehen soll. Seit drei Jahren ist er sein eigener Chef und gemeinsam mit Oliver Hartmeyer Geschäftsführer der Oldenburger Werbeagentur „Knallbunt & Edel“. Dabei ist Runge erst 20 Jahre alt. Schon mit 17 Jahren wurde er voll geschäftsfähig.

„Ich habe mit 12 oder 13 Jahren angefangen zu programmieren und Webseiten zu bauen“, erklärt er. Nachdem er seinen erweiterten Realschulabschluss in der Tasche hatte, begann Runge zunächst eine Ausbildung bei „Knallbunt & Edel“ – als Fachinformatiker. „Die habe ich abgebrochen. Zwar hatte ich gute Noten in der Schule, aber ich habe das gehasst“, sagt er.

Als der heute 20-Jährige seinen Eltern von seinen Plänen erzählte musste er – zumindest bei seiner Mutter – Überzeugungsarbeit leisten. Auch rechtlich musste zuerst so einiges geklärt werden. „Beim Familiengericht musste ich alles beantragen. Dann durfte ich Verträge und sowas selber abschließen“, sagt er. Manchmal gestaltete sich das trotzdem schwierig. Bei der Steuererklärung oder bei anderen Dingen musste erstmal das Geburtsjahr 1999 hinzugefügt werden“, erklärt Runge. 2016 gründete er seine eigene Werbeagentur „Runge Medien“.

Mehr junge Gründer

Den Weg zurück zu „Knallbunt & Edel“ fand er dann 2018. Oliver Hartmeyer war auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner. Für ungewöhnlich hält der 49-Jährige die Zusammenarbeit der beiden nur auf dem Papier: „Das ist normal. Es ist super, dass wir so einen unterschiedlichen Backround haben“, sagt Hartmeyer. Im Unternehmen ist Runge neben seiner Funktion als Geschäftsführer vor allem für das Online-Marketing zuständig.

„Dass sich junge Leute bereits in der Schulzeit, im Studium oder neben der Ausbildung selbstständig machen, ist heute nicht total ungewöhnlich“, sagt Jürgen Bath, Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums Oldenburg (TGO). Die Verwirklichung eigener Ideen und eines selbstbestimmten Lebens spiele eine wichtige Rolle. Ein erhöhtes Gründungsaufkommen erkennt der TGO-Chef im Bereich der Digitalisierung.

Allerdings, so sagt Bath, seien es meist junge Männer, die sich selbstständig machen. „Vor allem im technologischen Bereich ist die Gründungsquote bei Frauen deutlich geringer“, sagt er. Immer wieder gebe es Überlegungen, wie man mehr Frauen an die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) heranbringen könne. „Auch in den entsprechenden Studiengängen sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert“, erklärt Bath.

Vorgelebte Rollenbilder

Das bestätigt auch Claudia Becker, Leiterin der Existenzgründungs Agentur für Frauen (EFA). „Frauen, die sich selbstständig machen wollen, sind oft zwischen 35 und 45 Jahre alt. Ganz junge Frauen kommen nur selten zu unseren Beratungsgesprächen“, sagt sie. Sie vermutet, dass das viel mit vorgelebten Rollenbildern zu tun haben könnte. Auch die Kindererziehung und Elternzeit spielen eine Rolle. „Das Unternehmertum ist männlich geprägt“, so Becker. Aber wenn sie gründen, betont die EFA-Leiterin dann seien Frauen nicht weniger erfolgreich als Männer.

Jannes Runge ist davon überzeugt, es sei normaler geworden, so etwas zu machen. Vor allem im technischen oder kreativen Bereich. „Gucken Sie sich nur mal die Gründerszene in Berlin an, da bewegt sich viel“, sagt der 20-Jährige. Jungen Menschen würde überall vorgelebt: Die können, wenn sie wollen.