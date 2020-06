Jubiläum: GVO schützt seit 150 Jahren

Oldenburg Drei Mühlenbesitzer im Ammerland waren es, die die GVO Versicherung vor 150 Jahren gründeten – als „Mobiliar-Feuerversicherungsgesellschaft für das Herzogthum Oldenburg“ in Westerstede – um sich im Fall des Falles gegenseitig zu helfen.

1922 kam der Umzug nach Oldenburg – und zum 150-jährigen Bestehen in diesem Jahr wird der Spatenstich zur Rückkehr ins Ammerland folgen, an die Eyhauser Allee in Bad Zwischenahn, unweit des Bahnhofs. Gebaut werden soll „nachhaltig und ökologisch“.

Die GVO hat nicht nur eine große Tradition, sie ist auch eine besondere Versicherung. Warum, erklärt der Oldenburger Aufsichtsratsvorsitzende, Mathematiker und Risikomanagement-Experte Prof. Dr. Dietmar Pfeifer: „Die GVO repräsentiert die ursprüngliche Idee der Versicherung als ,Verein auf Gegenseitigkeit’. Sie hat nicht die Absicht der Gewinnerzielung, sondern verfolgt das genossenschaftliche Prinzip der gegenseitigen Verpflichtung.“

Die Idee beschreibt Vorstands-Chef Gernold Lengert so: „Einer trage des anderen Last. Das heißt: Jeder Kunde ist – bis heute – gleichzeitig Mitglied im Unternehmen, das damit auch nicht einfach von Aktionären aufgekauft werden kann. Jedes Mitglied steht füreinander ein und lebt den Vereinsgedanken.“

Und die GVO fährt gut damit. Bis heute ist die Versicherung, die einen wichtigen Fokus als landwirtschaftlicher Partner immer behalten habe, aber gleichzeitig bundesweit auch andere sehr gute Produkte anbiete, so Pfeifer, „weiter auf Erfolgskurs“.

Ziel sei und bleibe „ein gesundes Wachstum mit Hilfe einer strategisch nachhaltigen Unternehmensausrichtung“, so Lengert. Nachhaltigkeit beziehe sich dabei auf „den Umgang und Schutz der Ressourcen für künftige Generationen, sie gelte für den Versicherungsverein aber in allen Handlungsfeldern, also insbesondere für das Streben nach Kunden-, Mitarbeiter- und Vermittlerzufriedenheit. Außerdem vermittle die GVO eine nachhaltige Produktlinie, investiere in nachhaltige Kapitalanlagen und engagiere sich gesellschaftlich.

Die Zahl der Mitglieder ist in den vergangenen Jahren von 72 715 (2014) auf 199 884 (2018) gestiegen. Die Zahl der Versicherungsverträge wuchs von 133 173 (2014) auf 303 053 (2018) und die Beitragseinnahmen von 20,4 Mio. Euro (2014) auf 33,1 Mio. Euro (2018). Der Gewinn nach Steuern lag 2014 bei 267 000 Euro und 2018 bei 736 000 Euro, die komplett in die Stärkung der Eigenmittel flossen.

Sichtbares Zeichen der positiven Entwicklung ist die nötige Erweiterung des Unternehmens mit seinen 124 Mitarbeitern und zwölf Auszubildenden sei ein gutes Zeichen. In Oldenburg habe sich das Passende und preislich Vernünftige nicht gefunden, so der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dietmar Pfeifer. Der Umzug sei nachvollziehbar und auch mit Blick auf die Geschichte richtig: „Historisch ist es eine Versicherung, die aufs Land gehört.“

Schon jetzt sind für den Bau, für den die Gemeinde Bad Zwischenahn am 7. Juli den Startschuss geben könnte, neben dem Direktionsgebäude, Wohngebäuden (für GVO-Mitarbeiter und andere Mieter) und einer Kindertagesstätte auch grüne Dächer und Bienenstöcke eingeplant. Der alte Eichenbestand bleibt erhalten. Spatenstich soll im September sein.

Mehr Infos unter www.g-v-o.de