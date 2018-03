Oldenburg Die Idee kam Florian Pachaly beim Kaffee an der Uni. Der 22-Jährige hatte den Müll-Irrsinn satt: „Jeder Student stand in den Pausen auf dem Campus mit Einwegbechern herum.“ Der Coffee-to-go ist zwar bequem, aber auch verheerend für die Umwelt: 320 000 Becher werden pro Stunde in Deutschland nach einmaligem Gebrauch in den Müll geworfen. In Fabian Eckert (28), der zur selben Zeit nach einer Lösung des Problems suchte, fand Florian Pachaly einen Gleichgesinnten: Zusammen entwickelten sie den Lösungsansatz „Recup“, einen Mehrweg-Pfandbecher für den Kaffee zum Mitnehmen. Im November 2016 starteten die beiden mit einem Pilotprojekt in Pachalys Heimatstadt Rosenheim, heute ist das System in 23 Städten – unter anderem in München, Berlin, Köln, Augsburg, Ludwigsburg und Oldenburg – an mehr als 800 Standorten verbreitet.

Die Stadt Oldenburg gehörte zu den ersten Kooperationspartnern – deshalb zog Umweltdezernentin Gabriele Nießen gemeinsam mit Inka Thole, Beauftragte für die Lokale Agenda 21 in Oldenburg, und Recup-Gründer Florian Pachaly jetzt eine erste Bilanz. Seit dem Start vor einem halben Jahr beteiligen sich 16 Cafés, Bäckereien und Cafeterien mit fast 50 Filialen an dem System. Im Februar waren in Oldenburg laut Recup rund 8000 Becher im Umlauf.

Wer macht mit? Folgende Betriebe in Oldenburg nehmen am Pfandbecher-System teil:Bäckerei Behrens-Meyer/Le Café, Bäckerei Bruno, Bäckerei Müller-Egerer, Bastwöste-Marktcafé, Café am Steinweg (Evangelisches Krankenhaus), Café Kurswechsel in der VHS, Café Leutbecher, Café MitMensch im Büsingstift, Café Rundblick (Reha-Zentrum), Café Woyton, Cafeteria in der BBS Haarentor, Heimathaven Oldenburg, Käthe Kaffee, OLantis-Gastronomie, OVS-Gastronomie in den Weser-Ems-Hallen, Salon 7, Vita-Catering in der Helene-Lange-Schule Infos unter Infos unter Infos unterwww.recup.de

„Das ist ein guter Anfang und ein wertvoller Beitrag zur Müllvermeidung. Wir sind mit der bisherigen Resonanz sehr zufrieden“, resümiert Gabriele Nießen. Die Stadtbaurätin hofft, dass weitere Kaffeeanbieter und Konsumenten sich zum Umstieg auf den Mehrweg-Becher entschließen. „Je mehr Verkaufs- und Rückgabestellen es in der Stadt gibt, desto einfacher wird es für die Kunden. Das Mehrwegsystem lebt von vielen Partnern“, betont Inka Thole.

Damit künftig noch mehr Oldenburger nachhaltig bechern, warb Recup am Donnerstag mit einer Gutscheinaktion in der Innenstadt für das System. Die Gutscheine sind ebenso wie der Becher mit der Oldenburg-Silhouette gestaltet. In der speziellen Oldenburg-Edition und mit dem aufgedruckten Spruch „Moin Oldenburg“ eignet sich das recycelbare Trinkgefäß auch als Werbeträger. „Uns war wichtig, das Umweltbewusstsein und die Verantwortung fürs eigene Handeln zu schärfen. Das gelingt mit dieser Aktion sehr gut“, sagt Nießen.

Wie funktioniert Recup? Kunden kaufen ihren Kaffee im Recup-Becher in einem der Partnercafés, hinterlegen ein Euro Pfand und erhalten gegenüber dem Kaffee im Einwegbecher zusätzlich einen Preisvorteil. Leere Becher können deutschlandweit bei allen Recup-Partnern wieder abgegeben werden, um das Pfand zurückzuerhalten. Die Becher werden gereinigt und anschließend wieder im System eingesetzt. Alle teilnehmenden Anbieter lassen sich über eine App einsehen, auch der kürzeste Weg zum nächsten Partner kann angezeigt werden. Kaffeeanbieter zahlen als Gebühr für die Systemnutzung einen Euro pro Tag und Standort. „Wir haben uns dabei vom deutschen Pfandsystem inspirieren lassen. Das ist also grundsätzlich nichts Neues für die Menschen“, erklärt Florian Pachaly.

Warum soll Plastik- und Pappbechermüll aber ausgerechnet mit einem Pfandbecher aus Plastik vermieden werden? Auch das wird der Pachaly oft gefragt. Seine Antwort: „Für Mehrwegbecher ist momentan Polypropylen das nachhaltigste Material. Sie machen mindestens 500 Spülgänge mit und sind extrem bruchsicher.“ Vergleiche man Herstellungs- und Recyclingbedingungen, so schneide Polypropylen am besten ab. „Wir sind aber auf der Suche nach alternativen Materialien wie Biokunststoffen, die ähnlich gute Eigenschaften wie Polypropylen haben.“ Nächsten Monat soll auch ein wiederverwendbarer Mehrwegdeckel für die Becher auf den Markt kommen.

