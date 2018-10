Oldenburg „Bei einem Feldverweis (Rote Karte) ist der Spieler bis zur Entscheidung durch die zuständige Instanz gesperrt, ohne dass es eines besonderen Verfahrens oder einer besonderen Benachrichtigung bedarf“, heißt’s in der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Beim AWB (dem hiesigen Abfallwirtschaftsbetrieb) wird man es künftig ganz ähnlich handhaben, verknüpft mit der eigenen roten Karte und einer damit verbundenen Nichtleerung der gelben Tonne aber doch der Hoffnung, eigene Spielregeln besser durchsetzen zu können.

730 Tonnen stören

In den nächsten Wochen und Monaten werden im Rahmen einer städtischen Kampagne Oldenburgs besagte Biotonnen mit reichlich „Hängeware“ bestückt – das sind kleine bunte Schilder, die den Besitzern als Information, nötigenfalls auch als Warnung dienen sollen. Grund dafür sind diese erschreckenden Zahlen: In den 15 000 Tonnen Bioabfällen pro Jahr sind mittlerweile 1000 Tonnen Fremdstoffe zu finden.

Ab in die Tonne Alle organischen Küchen- und Gartenabfälle gehören in die Biotonne – also beispielsweise Speisereste (gekocht, verdorben), zubereitete Fleischreste (roh in den Restmüll!), Obst-, Salat-, Brot- und Gemüsereste, Eier-, Nuss- und Obstschalen, Kaffeesatz und -filter, Teebeutel, Pflanzen, Rasen-, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Baumrinde, Laub, Stroh, Wolle, Federn, Küchenkrepp, Papierhandtücher, Papierservietten, Sägespäne, Haare. Nicht hinein gehören Plastiktüten und -folien sowie „kompostierbare Bioplastikbeutel“, Verpackungen, Alufolie, Metalle, Kronkorken, Getränkekartons, Asche, Grillkohle, Hygieneartikel (Binden, Windeln), Knochen und Fischgräten, Speiseöl und Fette, Zigarettenkippen, Katzen- und Kleintierstreu, Glas, Batterien und nein, auch keine Spielekonsolen (diese seltsame Aufzählung erfolgt nicht ohne Grund.) Papiertüten und Zeitungspapier sind zwar Fremd-, aber keine Störstoffe – können also zur Entsorgung genutzt werden. Die Bioabfälle werden nach Neuenwege gebracht, hier zu „Oldenburg-Kompost“ gewandelt. Bürger erhalten die gefüllte 50 Liter-Tragetasche für 2 Euro.

Derer 730 bestehen laut AWB sogar aus sogenannten Störstoffen, das sind Metall, Glas, Kunststoffe, Folien, Windeln und anderes Material, das nun wirklich nicht als Biomüll bezeichnet werden darf. Die Frage, wie all das in die gelbe Tonne gelangt, ist wohl rasch geklärt: Kunden schmeißen’s hinein. Ob dies nun bewusst passiert – dies wäre fatal und ein Gegensteuern kaum möglich – oder doch eher aus Unwissenheit? Das ist derzeit noch nicht zu bestimmen. Dass „sauberer Müll“ jedoch kein Widerspruch sein muss, will der AWB in den kommenden Monaten intensiv mit seiner ungewöhnlichen Karten-Aktion untermauern. Das Ziel: Raus mit den „Störstoffen“ aus dem Bioabfall, hinfort mit verschleppten Kunststoffpartikeln im Naturprodukt Kompost.

„Mikroplastik ist in aller Munde“, sagt da die Erste Stadträtin Silke Meyn so plakativ wie wissenschaftlich belegt und verweist damit nicht nur auf die Verschmutzung der Weltmeere. Was dort landet, kommt aber auch irgendwo her. Und deshalb muss eben auch jeder Oldenburger Müll zweimal umgedreht werden. Für den AWB und die Mitarbeiter im Kompostwerk Neuenwege bedeutet diese Aussortierung von Störstoffen im Biomüll einen erheblichen Mehraufwand.

Hohe Kosten

Neben ökologischen Aspekten müsse da auch die finanzielle Auswirkung gesehen werden, so AWB-Chef Volker Schneider-Kühn: Der mögliche Verlust von Absatzwegen des Komposts und dessen Gütezeichen, aber eben auch die hohen Zusatzkosten bei der Verarbeitung drohten da offenbar ständig. Und damit auch eine Erhöhung der Gebühren. Die nun im großen Rahmen startende Info-Kampagne sei deshalb als „praxisbezogene Aufklärungsarbeit“ zu verstehen, heißt es. Um diese rote Karte an seiner Tonne zu finden („Letzte Eskalationsstufe“, so Schneider-Kühn), müsste es schon vorher einige Warnschüsse mit gelbem Karton (frühestens ab Mitte Dezember) wegen diverser Umweltsünden gegeben haben.

Dazu gehören im Übrigen auch die sogenannten „kompostierbaren Bioplastikbeutel“, die im Handel weit verbreitet sind und häufig verwendet werden. Sie sind aber zugleich das größte Problem in „jedem deutschen Kompostierwerk“, so der AWB-Chef, weil sie erst nach zwölf Wochen verrotten, der übliche Kompostierungszeitraum aber vier Wochen betrage. Andere Kommunen hätten mit ähnlichen Aufklärungs-Aktionen große Erfolge in Sachen „Sauberer Müll“ erzielt, heißt es. Darauf – und auf ein bisschen mehr Sorgfalt einiger Oldenburger Kunden – hofft nun auch der AWB.