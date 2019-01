Oldenburg Mehrere unbesetzte Chefarztstellen haben in den vergangenen Monaten das Klinikum geschwächt. Das soll sich ändern. Neben dem Kinderheilkundler Prof. Axel Heep und dem Chirurgen Prof. Norbert Senninger, die vor einigen Wochen die Arbeit aufgenommen haben, kam zum Jahreswechsel die Geriaterin Prof. Tania Zieschang nach Oldenburg. Im Februar folgt der neue Herzchirurg-Chef Prof. Oliver Dewald.

Geriatrie

Tania Zieschang

Prof. Tania Zieschang hat zum Jahresbeginn die Leitung der Universitätsklinik für Geriatrie übernommen, die bislang vakant war. Zuvor war die gebürtige Frankfurterin viele Jahre am Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg, dem Geriatrischen Zentrum der Universität Heidelberg, tätig. Als langjährige Oberärztin übernahm die heute 53-Jährige kommissarisch die Funktion der Ärztlichen Direktorin und Chefärztin der Akutchirurgie.

Die Aufgabengebiete reichen vom akuten Überwachungsbereich, der Spezialstation für somatisch akut erkrankte Patienten mit Demenz über die geriatrische Palliativstation bis in die geriatrische Rehabilitation. Tania Zieschang ist in Bochum aufgewachsen, hat Mathematik und Medizin in Moskau und Bochum studiert und ist Mutter von drei Kindern. Ihre Habilitationsschrift beschäftigt sich mit Interventionen für ältere Menschen mit Demenz. Der Ehrenpreis der Rolf- und Hubertine-Schiffbauer-Stiftung für herausragende Arbeiten im Bereich Geriatrie ist eine ihrer vielen Auszeichnungen.

Herzchirurgie

Oliver Dewald

Der neue Direktor der Universitätsklinik für Herzchirurgie, Prof. Oliver Dewald, wird im Februar die Klinik übernehmen und damit den kommissarischen Leiter Prof. Jürgen Ennker ablösen. Bisher war der 47-jährige Vater von drei Kindern am Universitätsklinikum Bonn tätig und hat dort die Kinderherzchirurgie geleitet. Sein Arbeitsfeld deckt das komplette Spektrum der Kinder- und Erwachsenenherzchirurgie bis auf die Herztransplantation ab. Schwerpunkte im Bereich der Erwachsenenherzchirurgie seien minimalinvasive Eingriffe, „off-pump“ Techniken, herznahe Gefäßchirurgie, Kreislaufunterstützungssystemen, Hybrid-Operationen und SM/ICD-Implantation. Seine Erfahrungen seien eine hervorragende Grundlage für die Versorgung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern, teilt das Klinikum mit.

Der in Kroatien geborene und aufgewachsene Mediziner hat an der Ludwig-Maximilian-Universität München studiert und promoviert und an der Universität Bonn habilitiert. 2016 erhielt er den Wissenschaftspreis der Ulrich-Karsten-Stiftung in Leipzig.

Kinder- und Jugendmedizin

Axel Heep

Prof. Axel Heep leitet seit Oktober das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, das seitdem den Status Universitätsklinik hat. Mit der Umbenennung hat er zudem den Ruf der Universität auf den neu eingerichteten Lehrstuhl für Kinderheilkunde angenommen und ist jetzt geschäftsführender Klinikdirektor für die Universitätsklinik.

Zudem hat Heep die Leitung der Klinik für Neonatologie und Intensivmedizin übernommen. Prof. Dr. Jürgen Seidenberg wird Ende 2019 aus Altersgründen ausscheiden; er führt bis dahin die Klinik für Pädiatrische Pneumo- und Allergologie weiter.

Heep studierte an der Universität Köln. Von 1999 bis 2009 war er Oberarzt und Vize-Direktor der Neonatologie am Universitätsklinikum Bonn. Nach seiner Habilitation war er Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Klinikum München sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Neonatologie des Klinikums Bonn. Heep will die Schwerpunkte der Kinder- und Jugendmedizin besonders mit Blick auf die Versorgung von chronischen Erkrankungen und die Zusammenarbeit mit der Geburtsmedizin weiterentwickeln. Heeps Forschungsgebiet ist die frühkindliche Gehirnentwicklung. Prof. Heep ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Allgemeinchirurgie

Norbert Senninger

Anfang November hat Prof. Norbert Senninger die Leitung der Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie übernommen. Dies erfolgt kommissarisch bis zur endgültigen Besetzung der Professur im August 2019. Der 66-Jährige war zuvor in gleicher Funktion an der Universitätsklinik Münster tätig. Der in Ingolstadt geborene Wissenschaftler war langjährig in der Bundesärztekammer und in Eurotransplant (Vermittlungsstelle für Organe) vertreten und berät aktuell das Bundessozialministerium.