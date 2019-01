Oldenburg Der Anblick des futuristisch anmutenden und großstädtisch wirkenden Gebäudes des Staatsarchivs am Damm verärgert viele Betrachter. Die Fassade ist total verdreckt.

NWZ-Leser Jörg Schwettmann etwa, der immer wieder von Ortsfremden gefragt wird, wann dieser Schmutzbau abgerissen wird. Er ernte ungläubiges Kopfschütteln, wenn man erkläre, dass dieses das Landesarchiv sei und das eigentliche Abrissgebäude am Ende der Kanalstraße auf der Doktorsklappe stehe. Dabei sieht dieser Bürokomplex, der in diesen Tagen abgerissen wird, deutlich besser aus.

Auf die bereits angelaufenen Sanierungsarbeiten verweist Kai Bernhardt, Pressesprecher beim Niedersächsischen Finanzministerium. Die Liegenschaft des Landesarchivs in Oldenburg umfasse mehrere Gebäude. „Im vergangenen Jahr wurde im Auftrag des Staatlichen Baumanagements die erste von zwei historischen Villen vom Efeubewuchs befreit und die Fassade aus Bauunterhaltungsmitteln instandgesetzt. Die Restarbeiten werden im Laufe dieses Frühjahres abgeschlossen“, teilte Bernhardt auf Anfrage der NWZ mit. Es sei geplant, auch an der zweiten Villa entsprechende Arbeiten durchzuführen.

In 80ern gebaut

Die Fassade des Hauptgebäudes aus den 1980er Jahren weise Verschmutzungen und kleinere Schäden auf, die jedoch die Standsicherheit der Konstruktion nicht beeinträchtigten. Das sei dem Ministerium bekannt. Im Rahmen von Begehungen werde das Gebäude weiterhin regelmäßig auf seine Verkehrssicherheit hin überprüft. Mittelfristig stehe jedoch auch für das Hauptgebäude eine umfassende Fassadensanierung aus Mitteln der Bauunterhaltung an. In diesen Zusammenhang würden neben der Erneuerung der Dämmung auch die notwendigen Reinigungsarbeiten erfolgen. Das Landesamt für Bau und Liegenschaften habe den Sanierungsbedarf in seine übergeordnete Finanzplanung aufgenommen. Ein genauer Zeitrahmen für die baulichen Umsetzungen stehe noch nicht fest. Bernhardt: „Ein Beginn etwaiger Sanierungsarbeiten kommt nach gegenwärtigem Stand in den kommenden zwei Jahren nicht in Betracht.“

Die NWZ hat zum Thema auch die Oldenburger Landtagsabgeordneten befragt. „Der Zustand der Fassade am Landesarchiv lässt in der Tat zu wünschen übrig. Bereits im Jahr 2002 wurde nach Angaben der Archivleitung ein Kostenvoranschlag (damals rund 10 000 Euro) für die Einrüstung des Turmes eingeholt“, schreibt CDU-Landtagsabgeordnete Esther Niewerth-Baumann in ihrer Antwort. Auch bei Begehungen mit dem Staatlichen Baumanagement sei das Problem mehrfach angesprochen worden. Passiert sei seitdem – mit Verweis auf die Kosten – jedoch nichts. Niewerth-Baumann will mit dem Landesarchiv im Gespräch bleiben und sich bei der zuständigen Staatskanzlei für eine baldige Reinigung einsetzen. „Schließlich handelt es sich um ein repräsentatives Gebäude im Stadtzentrum, das eine saubere Fassade verdient. Das sollte nicht an den Kosten scheitern“, schreibt sie abschließend.

Kontakt mit Regierung

Die Oldenburger SPD-Landtagsabgeordneten Hanna Naber und Ulf Prange haben die NWZ-Anfrage zum Anlass genommen, die für die Staatsarchive zuständige Staatskanzlei anzuschreiben, um für Abhilfe zu sorgen. „Aus unserer Sicht muss sich das Staatsarchiv als wichtige Landesbehörde den Bürgerinnen und Bürgern in einem guten und gepflegten Erscheinungsbild präsentieren“, teilen Prange und Naber in ihrer gemeinsamen Antwort mit. Beide wollen sich dafür einsetzen, dass das Gebäude möglichst bald gereinigt wird.